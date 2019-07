El PP pide al Gobierno una fecha para recibir la subvención del Hospital Provincial Fachada del Hospital Provincial de Almería hace unos años. / IDEAL Los populares han formulado dos preguntas ante la mesa del Congreso de los Diputados ya que desde la moción de censura solo ha habido impedimentos DANIEL SERRANO Almería Jueves, 4 julio 2019, 13:43

El Grupo Parlamentario Popular por Almería en el Congreso de los Diputados ha formulado dos preguntas por escrito a la mesa en las que solicita saber cuáles son las razones por las que el Ministerio de Fomento aún no ha ingresado cantidad alguna correspondiente a la subvención concedida con cargo al programa del 1,5% cultural para la rehabilitación del edificio del Hospital Provincial de Almería, así como la fecha en la que tiene prevista realizar el ingreso de la subvención concedida a la Diputación de Almería.

Esta misma mañana, en la puerta del edificio, el diputado nacional del PP de Almería Juan José Matarí y el diputado provincial Fernando Giménez han afeado que desde el mes de enero la Diputación Provincial no tiene conocimiento de qué pasa con ese expediente. «No hemos tenido ningún requerimiento más, ni ninguna comunicación sobre esa subvención y queremos reclamar al Gobierno que explique cuáles son las razones para que, después de un año y medio, todavía no se ha recibido ninguna parte de esa transferencia, que asciende a casi tres millones de euros«, ha apuntado Matarí.

El diputado nacional ha asegurado que se trata de uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad de Almería y ha hecho un recorrido desde que, en enero de 2018, el Ministerio de Fomento concediera a la institución supramunicipal una subvención con cargo al programa del 1,5% cultural. Posteriormente, en marzo, el que todavía fuera ministro, Íñigo de la Serna, visitó las obras que ya había iniciado la Diputación de Almería y, según ha trasladado Matarí, desde el mes de junio, coincidiendo con la moción de censura y el cambio de gobierno, solo se han producido trabas.

«Desde entonces solo ha habido una serie de reclamaciones y peticiones al equipo de gobierno de la Diputación, que este ha ido contestando puntualmente a cada uno de los requerimientos y ha demostrado que el proyecto cumple con todos los requisitos de esa convocatoria y que por eso se le concedió la subvención, ha explicado el diputado nacional.

Matarí ha enfatizado en que la Diputación de Almería ha tenido que hacer una modificación de créditos y ha incorporado 3.164.342 euros para hacer frente a unas obras que ahora mismo están paradas.

«Sería una gravísima irresponsabilidad que el Ministerio de Fomento siga poniendo pegas injustificadas ante una obra tan importante. Además nos preocupa que no solo es esta subvención, sino que la mayoría de proyectos que estaban en marcha, como las obras del AVE, el Paseo Marítimo de Almería o la desaladora del bajo Almanzora, están paralizados. En el último año hemos visto como en la ciudad y en la provincia de Almería los proyectos se han ralentizado y paralizado sin tener las explicaciones oportunas«, ha finalizado Matarí.

Por su parte, Fernando Giménez también ha enfatizado en que se trata de la obra más importante de la provincia de Almería en cuanto a recuperación de patrimonio histórico ya que se trata de un edificio del siglo XVI. «El Gobierno de Rajoy nos concedió una subvención de casi tres millones de euros porque quedó el primero de toda España ya que era el más interesante para el Ministerio de Fomento y, sin embargo, desde el cambio de Gobierno solo ha habido requerimientos», ha contextualizado.

El diputado provincial ha lamentado que no saben el porqué no les ingresan la citada cantidad y ha explicado que ello ha conllevado al problema de que no podían licitar la segunda fase del proyecto hasta que no tuvieran el total. «Teníamos presupuestada una parte de esa segunda fase y contábamos con la del Ministerio, no por nada, sino porque además de que estaba presupuestada, estaba concedida», ha trasladado.

Giménez ha detallado que, tras la modificación de créditos aprobado por el pleno de la Diputación de Almería, la restauración del Hospital Provincial no está riesgo ya que si finalmente no reciben la subvención harán las obras «a pulmón».

Así las cosas, ahora mismo las obras están paralizadas pero según ha asegurado el diputado provincial ya se ha procedido a la licitación de la segunda fase de una actuación que cuenta con un presupuesto de alrededor de 10 millones, de los que el 70% correspondería a la institución provincial y el 30% restante a la subvención concedida. Si bien, Giménez ha asegurado que «no se irá este año sin que se esté trabajando en este hospital ya que será un retraso de algunos meses pero queremos que a finales de 2020 esté terminado».