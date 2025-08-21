La pesca artesanal, una seña de identidad de Cabo de Gata Una exposición fotográfica pone en valor la tradición marinera y la memoria colectiva de esta localidad almeriense

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 19:35

La pesca artesanal es una actividad tradicional que se caracteriza por el uso de técnicas sostenibles y de pequeña escala, transmitidas de generación en generación. A diferencia de la pesca industrial, se realiza con embarcaciones de reducido tamaño y artes de pesca selectivas, lo que minimiza el impacto en los ecosistemas marinos y garantiza la preservación de las especies.

Además de ser una forma de obtener alimento y sustento económico, la pesca artesanal constituye un patrimonio cultural ligado al modo de vida de muchas comunidades costeras, donde el mar no solo representa un recurso, sino también una seña de identidad.

Este es el caso de Cabo de Gata, que acoge hasta el próximo 29 de septiembre en el consultorio de salud la exposición 'Pesca artesanal de Cabo de Gata', una muestra organizada por la asociación cultural El Cabo en Fotos que reúne doce instantáneas de otros tantos fotógrafos. La propuesta ofrece al visitante un viaje visual por los oficios, paisajes y costumbres vinculadas al mar en esta zona del Parque Natural.

Una docena de autores

Las imágenes, firmadas por los autores José Ruano, Teresa Rodríguez, Antonio Cano, Juan E. Moya, Antonio Beguer, Marina Rodríguez, María Quereda, Joaquín García, Ángel Mateo, Jorge Rapallo, Jaume Llobet y Rogelio Sánchez, retratan escenas humanas, embarcaciones y rincones costeros que mantienen viva una tradición que se remonta a muchos siglos atrás. El cartel de la exposición, obra de Juan E. Moya, resume en un solo golpe de vista el espíritu de la muestra: respeto por la mar y orgullo de identidad.

El acto inaugural, que reunió a representantes de la Delegación Territorial de Salud, profesionales sanitarios, miembros de la asociación y buena parte de los artistas, se convirtió en un recorrido comentado por cada una de las piezas expuestas. Manuel Diego Andújar 'Zapicaña', presidente de El Cabo en Fotos, ejerció de guía compartiendo anécdotas, reflexiones y el trasfondo de cada fotografía.

Cultura en un espacio inédito

La exposición forma parte del programa cultural del consultorio de Cabo de Gata, que desde junio funciona también como espacio expositivo. En palabras de la médica de familia Enriqueta Quesada, se trata de un proyecto «insólito e inédito» en Andalucía, ya que ningún otro centro de Atención Primaria había incorporado hasta ahora una sala de arte de gestión independiente. Con esta iniciativa, la cultura se acerca no solo a los pacientes, sino también a vecinos y visitantes, convirtiendo la sala de espera en un homenaje al arte.

Nacida en 2019 como un grupo de Facebook entre amigos, El Cabo en Fotos se ha consolidado como asociación con cerca de un centenar de socios y un libro colectivo ya publicado. Sus miembros impulsan talleres, salidas fotográficas y actividades que fomentan la creatividad y la formación, abriendo espacios tanto para aficionados como para fotógrafos con más trayectoria.

La muestra puede visitarse en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en el espacio expositivo del consultorio de salud.