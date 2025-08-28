«Hay personas que ven el deporte como una obligación y en verano prefieren aparcarlo»

El profesional del fitness, durante una sesión en su centro de Canónigo Molina Alonso.

N. E. Almería Jueves, 28 de agosto 2025, 11:27 Comenta Compartir

Durante el verano en Almería, Alejandro Rodríguez no baja el ritmo. En su centro de entrenamiento, ubicado en la calle Canónigo Molina Alonso de Almería capital, se encuentran a tope en lo que a rendimiento se refiere. Con la temporada estival, recuerda a IDEAL los beneficios de hacer ejercicio.

–En 2021 decidió montar su propio negocio y ayudar a los almerienses a ganar salud.

–Yo ya trabajaba en otro local y, entonces, donde estoy ahora es el lugar al que yo quería ir. Siempre pasaba por la puerta porque vivo en la calle paralela y lo veía vacío. Así, durante tres años, su estado seguía igual y yo seguía queriendo tener este rincón. Hasta que, casualidades de la vida, en octubre de 2020, la que era mi pareja le preguntó al negocio de enfrente –una peluquería– y estaba la mujer del dueño, lo que permitió que nos pusiéramos en contacto y pudimos cerrar el trato.

–¿Qué balance hace de estos años?

–Uff. Han pasado muchas cosas... [Risa]

–Pero... ¿cree que los usuarios se han involucrado con el cuidado de su salud?

–Sí, a nivel personal, sobre todo, cada vez hay más población de la tercera edad, que está jubilada desde hace veinte años, por ejemplo, y tienen más conciencia sobre la importancia del ejercicio de fuerza. Es más, mi eslogan es 'El mejor lugar para entrenar si no buscas un gym' porque es un concepto enfocado en la gente que quiere hacer deporte pero no le gustan los lugares de aglomeración, como puede ocurrir en un gimnasio. Además, cada vez más vienen a mi local un perfil de personas que no han entrenado o que nunca imaginaron que iban a entrenar.

–Ahora que estamos en pleno agosto, dígame tres cosas positivas de entrenar en esta época.

–Lo primero, la salud. La persona que acude a entrenar tiene una mejor salud y se encuentra bien pero, lo más importante, es que el deporte actúa como una forma de ordenar el día porque cuando tienes una rutina y un horario, adquieres energía. Por otra parte, te ayuda y, si tienes un mal día, después de entrenar, se te pasa todo. Por último, en verano, la ventaja es que abrimos todos los días y con diferentes franjas horarias. No hay un límite como otras actividades ni hace calor. Entonces, puedes venir a entrenar porque es un sitio que está fresquito y donde se está cómodo.

–¿Nota el bajón de los clientes en estas fechas?

–Hay una parte de clientes que sí, que deciden aparcarlo en verano porque lo ven de una manera que, cuando pasan un tiempo, sienten que es una obligación. Al final, hay gente que no le gusta pero lo hace porque tiene que hacerlo. Entonces, cuando llega la temporada estival y tienen que cambiar de residencia e, incluso, por el hecho de que no quieren tener obligaciones –o reducirlas– pues lo dejan. Hay otra parte que no, que lo ven como una parte de su vida y, cuando continúan, y no lo dejan, logran mayores efectos.

–¿Y usted? ¿Es más de verano o en invierno?

–Si tuviera que poner en una balanza las dos épocas, diría que prefiero más el invierno. Bueno, es que, más bien, prefiero el entretiempo.

–¿Cómo era el verano de su infancia?

–Uff. Lo recuerdo muchísimo. Me lo pasaba un poco aburrido. El verano es que no me ha gustado nunca por el hecho de que es un periodo de ruptura con la rutina. Me gusta estar activo y, por ejemplo, cuando era más joven yo prefería jugar en las calles y no podía, entonces, aunque salías no era como en época de entretiempo.

–Si tuviera que decirme un deporte que practicar al aire libre, ¿cuál sería?

–En mi caso, yo hago bicicleta y paddle-surf pero, al final, recomiendo que cada persona encuentre el suyo porque de lo contrario no va a disfrutar.

–¿Playa o piscina?

–Te diría que soy más de playa porque he vivido relativamente cerca de la playa.

–¿Qué playa recomendaría a alguien que nunca ha visitado la provincia?

–Uf. Pues me voy a alejar de las típicas playas de Cabo de Gata y diré que la playa de El Alquián. Es un lugar muy salvaje. Te permite llevarte a tu mascota si tienes, entonces, creo que escogería esa.

–En un viaje largo, ¿qué música le acompaña siempre?

–Depende del estado emocional pero voy variando. Puedo pasar de Black Sabbath hasta la música actual. Yo he llegado a entrenar con música del pianista Ludovico Einaudi, pero son etapas.

–¿Prefiere un festival de varios días o un único concierto?

–Un concierto único y, además, te añado que, si es con poco público, en espacios reducidos, mejor.

–¿Qué no puede faltar nunca en su maleta?

–Nunca, nunca podría estar sin mis zapatillas de entrenar.