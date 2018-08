«Cada vez son más las personas que se suben al tren de vida saludable» El 53% de los almerienses sufre sobrepeso aunque actualmente la sociedad está más concienciada en llevar un estilo de vida más sano NEREA ESCÁMEZ Almería Domingo, 19 agosto 2018, 01:59

Llevar un estilo de vida saludable puede resultar todo un reto. Sin embargo, es fundamental para prolongar la esperanza de vida. Pero como todo proceso, se requiere de un hábito y conductas que ayudarán a satisfacer las necesidades humanas para alcanzar una calidad de vida plena.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social», por lo que este concepto va más allá de padecer una u otra enfermedad. Cuando hablamos de vida sana es el momento en que entra el concepto de «estilo de vida saludable» porque en este ámbito se reúne la alimentación, el ejercicio físico, prevención de salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social.

Durante los últimos años, una oleada de personas ha querido cambiar su ritmo de vida, sea por propósitos o por querer simplemente ser una persona 'sana'. Miguel Ángel Iglesias, nutricionista y dietista de Grupo Caparrós y con su propia consulta llamada Diario de un Tomate, ve en su día a día a un colectivo concreto de personas que se preocupa por su físico y sus hábitos de vida. «Realmente no hay un prototipo de personas establecido, pero sí es cierto que predomina el perfil de mujer de mediana edad que lleva muchos años en lo que yo llamo 'la montaña rusa de la alimentación', es decir, el cuidar nuestros hábitos a tiempo parcial o por estaciones del año, operación bikini, por ejemplo», explica.

Probablemente, muchas de las personas que optan por cambiar los hábitos alimenticios no han seguido nunca un patrón y deben esforzarse en no caer en las tentaciones. La comida es importante y, por ello, no es necesario caer en la obsesión. Simplemente, tener educación de lo que va a ingerir nuestro cuerpo. «Intento que la gente aprenda a llevar un patrón alimentario que no sea monótono, que tenga adherencia en su día a día y mostrarle muchas opciones a la hora de elaborar las comidas. En una de las cosas que considero que insisto mucho en consulta es en que todos mis pacientes, dentro de sus posibilidades, sean personas activas físicamente», añade Miguel Ángel.

Los jóvenes también son conscientes de los hábitos de vida saludables, sin embargo, Miguel Ángel Iglesias explica que «son muchos los jóvenes que cada día cuidan su alimentación y se preocupan por ella, pero siempre son jóvenes que practican algún deporte de forma habitual, por lo tanto, tenemos una mayoría de jóvenes sedentarios que a la hora de cuidar su alimentación miran hacia otro lado o no disponen de las herramientas necesarias para llevar a cabo un cambio de hábitos», admite.

«No concibo la práctica deportiva sin un buen respaldo nutricional y viceversa», dice tajantemente el nutricionista. Para compaginar en un estilo de vida sano es necesaria la práctica del deporte. Un hábito que a muchas personas les cuesta, sobre todo si nunca lo han llevado a cabo.

Por otro lado, Pablo Sánchez, entrenador en Élite Training, también respalda el beneficio de hacer deporte: «Cuando practicas deporte, te cambia la mente, no sólo el físico, es muy importante porque se gana confianza». Además, él conoce a fondo a las personas que visitan diariamente las instalaciones. «Mucha gente de la que está aquí, vino a cambiar su cuerpo», comenta, y esto él lo nota sobre todo «cuando una persona llega sin confianza» porque «con el tiempo y con los progresos del entrenamiento, la imagen que refleja es totalmente distinta».

La sociedad está siendo respaldada por el internet, que hoy en día, en temas como la nutrición y hábitos saludables, puede ser un verdadero problema porque existe el denominado 'intrusismo'. Así le llama Miguel Ángel Iglesias, que no duda en mostrar su descontento: «Encontramos muchas personas sin titulación que por el simple hecho de tener un cuerpo 'top' venden pautas de alimentación asociadas a suplementos alimentarios como si de un juego se tratase y esto puede tener fatídicos desenlaces». También Pablo Sánchez habla sobre el 'intrusismo' de internet y comenta que «hoy en día hay muchos expertos que dicen lo que debes hacer y dentro de eso, realmente hay gente que sí, pero los que hacen ruido, perjudican a personas que no entienden de nada».

Pese a la publicidad de las industrias de alimentación, para el nutricionista Miguel Ángel Iglesias existe un rayo de esperanza puesto que «cada vez son más las personas que deciden subirse al tren de la vida saludable y a mirar por su salud a través de la prevención primaria».

Sobrepeso infantil

La Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016 señaló la obesidad como un problema de salud pública que afecta al 18,7% de las personas adultas y al 22,5% de los menores en Andalucía, e identifica a los niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y población más desfavorecida como los colectivos que merecen una especial atención.

«Acuden madres a mi consulta y realmente es una pena ver a niños y niñas de 12 años con un problema de sobrepeso avanzado u obesidad», expone Iglesias. «Les explico realmente el problema al que nos enfrentamos y que los responsables de la situación son los padres, pero no los culpo a ellos porque no han tenido la suerte de recibir una educación nutricional que les facilite unas herramientas que aplicar con sus hijos», relata sobre el verdadero problema de la sociedad. «Los padres no saben que los alimentos que les proporcionan a sus hijos y con los que llenan el carro de la compra cada semana son productos basura, aunque ellos lo hagan con todo el cariño pensando que su hijo debe de estar bien alimentado», sentencia.

Respecto a las nuevas tecnologías, también recalca que «hacen mucho daño» puesto que «las horas muertas que pasan los jóvenes frente a pantallas, sea de ordenador, televisión o consolas es un tiempo que lo están perdiendo para jugar en el parque con los amigos o practicar algún deporte de equipo». Por consiguiente, esto se traduce en «padres ignorantes, niños sedentarios, bombardeo publicitario de alimentos ultraprocesados y por lo tanto niveles de obesidad disparados», se lamenta.

Y es que, cuidar a los más pequeños puede evitar «desde anemias hasta hígado graso pasando por caries, diabetes, obesidad, hipertensión», señala el nutricionista Miguel Ángel Iglesias. Pese a esto, cada día es más común en los niños verlos padecer «hipertensión o diabetes tipo II por culpa de su mala alimentación».

Los padres son el espejo en el que se reflejan sus hijos/as. Y es por esto que inculcarles con herramientas positivas de la nutrición es un gran valor para evitar enfermedades. «Premiar con comida basura diciéndoles 'Si haces esto o te portas bien, te compro lo que quieras' es una mala forma de educar», sentencia Miguel Ángel Iglesias.

En el caso de la provincia de Almería, la encuesta andaluza aporta el dato de exceso de peso -que engloba sobrepeso y obesidad de manera conjunta- y lo sitúa en el 52,9% de la población mayor de 16 años. En el caso de los menores de 15 años, el 20,2% está obeso y el 26,1% tienen riesgo de padecer obesidad.