Las personas sin hogar en Almería son cada vez más jóvenes Cáritas Diocesana alerta sobre el problema del sinhogarismo, que afecta sobre todo a hombres aunque la presencia en las calles de mujeres está al alza

Alicia Amate Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Cáritas Diocesana atendió tiene constancia de que, solo en la capital almeriense se cuentan unas 150 personas en situación de calle. «En la provincia son más», apuntó ayer la directora territorial de la organización, María del Carmen Torres, durante la inauguración del nuevo centro de día para Mambré, calor y café destinado a atender a quienes no tienen hogar.

El año pasado, Cáritas Almería atendió a 321 personas en situación de sinhogarismo y a 134 en riesgo de exclusión social. Principalmente, se trata de hombres, tanto españoles como de origen extranjero. Sin embargo, recordó Torres que «está aumentando el número de mujeres y, muchas veces, también son personas que tienen una situación cronificada».

Aunque, entre los perfiles con los que se encuentran en busca de ayuda, alertó sobre que «hay muchos jóvenes». «El otro día una compañera me comentaba que le estaba preocupando la situación porque estaba viendo jóvenes que vienen, de edades muy muy reducidas, con esa necesidad de ducha o comida» que ofrecen en el nuevo espacio, ubicado en la calle Alcalde Muñoz de la capital y que da una primera acogida a estas personas.

«Mambré, calor y café es un espacio para personas en situación de sin hogar, así como un espacio que la ciudad necesitaba para personas vulnerables y con necesidades muy concretas», explicó la directora de Cáritas Almería, María del Carmen Torres, quien añadió que «el objetivo es que sea un espacio cálido, abierto y humano; donde puedan comenzar de nuevo quienes más lo necesitan».

«Gracias al equipo directivo, a los anteriores directores, al arquitecto de este espacio, Miguel; y a todos los voluntarios y personas que han colaborado». Finalmente destacó que «nada hubiese sido posible sin el apoyo del Obispado de Almería, de la hermandad del Cristo de la Escucha; así como de Arquia, SELAE y Naturgy. Gracias por creer en este proyecto, por querer seguir haciendo de Almería un lugar más acogedor».

Juan Antonio Plaza, delegado episcopal de Cáritas Almería trasladó la «alegría» de poder bendecir e inaugurar Mambré, calor y café. «Desde su concepción fue pensado para ayudar a los más pobres. Hemos tenido todo un proceso de más de diez años hasta llegar hasta aquí»; y ha resaltado la labor de los voluntarios. «Gracias a todos los voluntarios que nos han acompañado en el camino: ¡Qué sería de la acción caritativa de la Iglesia sin vosotros!», dijo.

José Mª Martín, subdelegado del Gobierno en Almería, puso en valor «la colaboración entre la Administración y el Tercer Sector como la piedra angular que sirve para construir una red de seguridad social fuerte y humana y para que nadie se quede atrás en el camino». Por este motivo, destacó «la importancia de las ayudas y del compromiso del Gobierno con entidades como Cáritas Almería que hacen realidad proyectos de la envergadura de este centro de acogida para apoyar a las personas más desfavorecidas y que precisan de este tipo de recursos».

Aránzazu Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, indicó que «desde la Junta de Andalucía nos sentimos orgullosos y privilegiados de poder participar en este acto y queremos dar la enhorabuena a Cáritas, que tanto trabaja por las personas vulnerables de Almería, de Andalucía y de España, y en este caso con un programa que atiende a los más vulnerables como son las personas sin hogar»

Ángel Escobar, vicepresidente de la Diputación Almería felicitó a Cáritas y a la Diócesis de Almería por «este maravilloso proyecto que representa mucho más que una obra o un edificio». Escobar subrayó que «se trata de una estructura cuyos pilares se han fraguado con la solidaridad, la generosidad y el compromiso con la sociedad almeriense, con el objetivo de dignificar la condición humana».

El vicepresidente destacó, además, la importancia de la cooperación institucional para combatir la exclusión social. En este sentido, señaló que «a lo largo de la vida todos podemos encontrarnos con dificultades: problemas de vivienda, de empleo o circunstancias que pueden conducir a la exclusión. Pero la lucha contra esa exclusión no puede ser una opción; tiene que ser una obligación de todas las Administraciones». Finalmente, Escobar reiteró el compromiso de la Diputación con las entidades sociales y concluyó que «solo desde el trabajo conjunto conseguiremos una Almería más solidaria, más igualitaria y, por supuesto, más humana».

Vanesa Lara de la Cruz, concejala del Área de Economía, Innovación y Contratación del Ayuntamiento de Almería destacó, por su parte, que «no se trata solo de la apertura de un espacio, sino de la materialización del compromiso con la dignidad humana. Cáritas es un faro de esperanza para quienes más lo necesitan», dijo, subrayando que «Cáritas es un pilar fundamental de nuestra sociedad». «Una sociedad se mide por cómo se trata a sus miembros más vulnerables. Hoy y siempre elijamos la inclusión y solidaridad», finalizó.

