El personal laboral de educación se echa a la calle por la sobrecarga de trabajo Manifestación del Comité de Empresa de la delegación territorial de Educación en la sede del Gobierno Andaluz. / J.L.P. El Comité de Empresa organizó ayer una concentración en la que exigieron que se cubran las vacantes y se evite la precariedad en el sector J. L. P. ALMERÍA Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:37

El Comité de Empresa de la delegación territorial de Educación, que representa a trabajadores y personal laboral de los centros dependientes de la consejería en la provincia de Almería, realizó ayer su tercera concentración a las puertas de la sede del Gobierno Andaluz en Almería para exigir una cobertura total de las plazas vacantes, una medida que tacharon de «indispensable» para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad. En este sentido, dejaron claro que la negociación colectiva sigue siendo la única vía para abordar las condiciones del trabajo y poder solucionar mediante consenso y diálogo los problemas de personal y de funcionamiento de los centros.

Situación límite

Andrés Valverde, vicepresidente del Comité de Empresa, señaló durante la concentración que «es la tercera vez que nos vemos aquí, queremos que se cubran esas vacantes que están creadas, están dotadas, pero no se cubren. El personal que está trabajando para que preste unos servicios buenos no puede estar tan sobrecargado, de esta manera lo que se está es perjudicando la salud». Valverde precisó que «son hasta 22 vacantes las que no se cubren, principalmente personal de servicios, un sector que está muy feminizado en la actualidad». La hoja de ruta no queda aquí y el representante sindical reconoció que una vez pasadas las fechas navideñas, a finales del próximo mes de enero, se seguirá el calendario reivindicativo».

Durante el acto de protesta se puso de manifiesto que los centros siguen careciendo del personal laboral suficiente y que esa obligación para los trabajadores de aumentar su carga de trabajo se ha traducido, incluso, en lesiones. Los manifestantes pidieron que se cubran también las plazas autorizadas por la Función Pública en los centros dependientes, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Marco de la Mesa General para la Mejora de Empleo celebrado en julio de 2018, donde la administración se comprometió con las organizaciones sindicales a incluir en la Oferta de Empleo Público una tasa de reposición del 100% y sumar un 8% adicional de refuerzo de la plantilla, para así poder mantener una calidad en la educación pública andaluza, algo que recordaron que no es posible porque «no se cubren las vacantes que se producen en nuestros centros escolares». Los trabajadores responsabilizaron de esta situación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública por añadir trabas burocráticas la cotización, así como por denegar la cobertura de las vacantes que se producen por jubilaciones reglamentarias y traslados de salud laboral. María Cruz, una de las profesionales que se manifestaron ayer, explicaba el sentir del colectivo, detallando que «tanto yo como muchas de mis compañeras nos sentimos trabajadoras de una categoría inferior, miramos otros sectores, tanto públicos como privados, y los empleados no tienen unas condiciones tan deficientes y precarias».