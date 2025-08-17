Periodistas de Andalucía denuncian la nueva oferta para Comunicación de Torrecárdenas Las diez asociaciones de la Prensa de la comunidad autónoma lamentan que «una vez mas» se convoque un puesto para el que no se requiere titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual

Ideal Almería Domingo, 17 de agosto 2025, 23:28

Las diez asociaciones de la Prensa de Andalucía, ante la convocatoria pública realizada el pasado 12 de agosto para la contratación temporal de un puesto de técnico de función administrativa que desarrollará sus funciones de apoyo al responsable de la Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, han emitido un comunicado conjunto en el que demandan a la Junta de Andalucía «que los puestos de trabajo en la administración autonómica que sean para desarrollar labores de comunicación deben cubrirse con periodistas titulados».

En la convocatoria referida, según indican, «a los candidatos se les pide estar en posesión del título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto, grado o equivalente, sin referencia alguna a la exigencia de titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual para funciones relacionadas con información y comunicación en gabinetes de prensa o direcciones de comunicación o, en su caso, a la inclusión en el registro oficial de periodistas de FAPE».

Asimismo, las diez asociaciones de Andalucía inciden en «el compromiso adquirido el pasado mes de junio de contemplar la inclusión de la categoría laboral de periodista en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía» tras una reunión de los presidentes de las mismas con el secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. El representante público se comprometió «a elaborar un estudio del número de periodistas que hay en la Junta, de las funciones que hacen y bajo qué otra categoría laboral tiene la denominación de su actual puesto de trabajo».

«Los periodistas que trabajan en la Junta de Andalucía no son funcionarios, ni fijos, ni interinos, y sí, exclusivamente trabajadores eventuales, con contratos de muy distintas denominaciones y que nada tienen que ver con la función profesional que realmente realizan que son las propias del periodismo, y que es para la que son contratados», exponen los colectivos profesionales.

«Las asociaciones lamentan que, una vez más, se convoque un procedimiento de estas características y que continúe siendo una práctica por quienes deberían velar por la calidad de los servicios, contratando a profesionales debidamente formados», concluye el comunicado firmado por las asociaciones de la Prensa de Almería, Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Jaén, Jérez de la Frontera, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.