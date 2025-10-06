El periodismo almeriense llora la muerte de Joaquín Amérigo, una de las voces más reconocidas de la radio El veterano periodista, nacido en Sorbas en 1963 y vinculado desde hace décadas a Canal Sur Radio, falleció repentinamente en la noche de este lunes

El periodismo almeriense llora hoy la pérdida de Joaquín Amérigo Segura, una de las voces más reconocibles y queridas de la radio provincial. El veterano periodista, nacido en Sorbas en 1963 y vinculado desde hace décadas a Canal Sur Radio, falleció repentinamente en la noche de este lunes 6 de octubre de 2025 en su domicilio de Almería. Su muerte, tan inesperada como dolorosa, ha provocado una profunda conmoción entre compañeros, amigos y oyentes que durante años siguieron su labor informativa con admiración y respeto.

Amérigo fue durante décadas un referente del periodismo deportivo en la provincia. Desde los micrófonos de 'La Jugada de Canal Sur Radio' en Almería, espacio que dirigía y conducía con personalidad y cercanía, narró la actualidad del deporte almeriense con una pasión inagotable. Su estilo, directo y sincero, le granjeó el cariño del público y el reconocimiento de los profesionales del medio, que siempre destacaron en él su independencia, su integridad y su amor por la verdad.

Durante la tarde del lunes, el periodista se sintió indispuesto y, pese a la intervención de los servicios sanitarios, no pudo hacerse nada por salvar su vida. La noticia corrió pronto por las redacciones y los estudios de radio, donde la incredulidad se mezcló con el pesar. En Canal Sur, sus compañeros recordaron que había estado activo hasta el último momento, cumpliendo con su trabajo habitual, como cada jornada, con el entusiasmo de siempre.

A lo largo de su extensa trayectoria, Joaquín Amérigo también colaboró con La Voz de Almería, La Crónica y la antigua Cadena Rato, además de participar en diversos proyectos periodísticos y literarios. Fue coautor del libro «Almería. Emery: de la A a la Y», junto al periodista Txabi Ferrero.

Su figura trascendía la profesión. Era, ante todo, un hombre de principios, apasionado por su tierra, defensor del deporte de base y firme creyente en un periodismo honesto y comprometido. Muchos de sus compañeros solían definirlo con una frase que hoy cobra más sentido que nunca: «Joaquín Amérigo no mentía». Esa autenticidad, unida a su carácter afable y a su voz inconfundible, deja un vacío difícil de llenar en el panorama mediático almeriense.

El velatorio se celebrará en las próximas horas en Almería, donde familiares, amigos y colegas despedirán a quien fue, durante décadas, una referencia indiscutible de la radio y del deporte en la provincia. Con su partida, Almería pierde una voz, pero también un espíritu que seguirá resonando en cada emisión, en cada estadio y en cada recuerdo de quienes lo escucharon y lo quisieron.