Estos son los perfiles profesionales más demandados en la campaña de Navidad

La campaña navideña, que arranca cada año con el Black Friday y se alarga hasta las rebajas de enero, vuelve a convertirse en uno de ... los periodos de mayor dinamismo laboral. Según las previsiones ofrecidas por una conocida empresa de trabajo temporal, los sectores que más empleo generarán coinciden plenamente con las áreas que tradicionalmente impulsan la contratación en Almería durante estas fechas: hostelería, logística y comercio.

En la provincia, estos tres ámbitos concentran cada año la mayor parte de los contratos temporales vinculados a la Navidad. La hostelería, muy respaldada por el auge del turismo y por la celebración de comidas y cenas en estas semanas, suele ser uno de los motores del empleo estacional, con una elevada demanda de camareros con experiencia, perfiles orientados al trato directo con el público y profesionales capaces de adaptarse a picos de actividad en poco tiempo. La capacidad para trabajar en equipo y la agilidad para resolver incidencias figuran entre las habilidades más valoradas por las empresas almerienses del sector.

Compras online

El ámbito de la logística, fundamental en una campaña marcada por las compras online y los envíos exprés, vuelve a ser clave también en la provincia. Durante estas semanas, se intensifica la búsqueda de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y conductores, perfiles esenciales para hacer frente al incremento del volumen de paquetes y mercancías. Además, se observa una creciente demanda de profesionales con competencias digitales y familiarizados con plataformas de gestión.

En el comercio, otro de los pilares de la campaña navideña, los establecimientos de Almería refuerzan sus plantillas con dependientes y perfiles de venta, tanto para tiendas de moda como para grandes superficies. La cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa son cualidades especialmente valoradas, en un momento en el que la experiencia de compra se convierte en un factor decisivo para el consumidor. De nuevo, las competencias digitales cobran protagonismo, ya que muchos comercios combinan la venta presencial con la gestión de pedidos online.

Andalucía, entre las que más empleo generará

A nivel nacional, se estima que la campaña de Navidad generará 452.950 contrataciones, un 4,7% más que el año pasado, con la hostelería, la logística y el comercio como sectores protagonistas. En el caso de Andalucía, el crecimiento previsto es del 6%, situándose entre las comunidades con mejor comportamiento en esta campaña.

Se aproximan unas semanas en las que se multiplica la actividad, se reactivan sectores estratégicos y se abren oportunidades para quienes buscan empleo temporal o una puerta de entrada al mercado laboral. Una campaña que, un año más, se presenta como una ventana de posibilidades para cientos de trabajadores en la provincia, sobre todo en los sectores citados.