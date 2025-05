JUAN SÁNCHEZ Almería Sábado, 10 de mayo 2025, 23:05 Comenta Compartir

Acaba de coger el relevo de José Jesús Gázquez y afronta el reto con ilusión y con el compromiso de hacer frente a los nuevos tiempos.

–Enhorabuena por el nombramiento. Lo suyo ha sido un paso al frente, ¿no?

–Sí, llevaba un par de años como subdirectora. Agradezco la confianza depositada en mí por parte del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, como presidente del Consorcio, por proponer mi nombramiento al rector de la UNED. Y también mi gratitud a José Jesús Gázquez, al que he tenido el privilegio de acompañar en los últimos años como subdirectora.

–¿Qué valoración hace de la gestión del anterior director?

–La verdad es que ha sido importante en el centro, tanto a nivel interno como visual, porque ha habido varios cambios en este edificio histórico que lo hacen mucho más acogedor y mucho más factible para uso por parte de los alumnos. Evidentemente conozco de primera mano el trabajo riguroso, el esfuerzo y también la dedicación que ha invertido el anterior director en hacer crecer y cambiar el propio centro.

–Teniendo en cuenta los avances y cambios sociales, ¿qué retos ha de afrontar la UNED de aquí a los próximos años?

–La UNED es una de las universidades más grandes de Europa. Tiene una peculiaridad y es que es una universidad pública abierta y cercana porque tiene un centro asociado en muchas de las provincias españolas y, además, también cuenta con centros asociados en distintas partes del mundo. Por lo tanto, abre el abanico a muchas opciones. A todas aquellas personas que quieran acceder y estudiar en esta universidad pública y a distancia, aunque también cuenta con esa peculiaridad de tener un centro social, en este caso gracias a la Diputación Provincial de Almería. Contamos en la capital con un centro que es importante para los alumnos. No porque solamente tienen el puente con el profesorado de Madrid, sino que cuentan en todas las asignaturas que cursan en este centro asociado con tutorías todas las semanas.

–¿Cómo han evolucionado las titulaciones en la UNED y qué grado nuevo se podría incorporar el próximo curso?

–En la UNED contamos con 31 grados y este curso académico es el cuarto año de Educación Infantil y se ha incorporado toda la titulación. La verdad es que ha sido todo un éxito. Ha sido una de las de las titulaciones, junto con Psicología y Derecho, que más demanda tiene en este centro asociado y que actualmente somos uno de los pocos centros que tutoriza prácticamente todas las asignaturas de ese grado. Ha sido un importante trabajo de incorporación a las tutorías de cada una de las asignaturas que conforman estee grado, pero así también una satisfacción porque ha tenido muy buena respuesta.

–¿Cuál es el perfil del alumnado?

– Hemos comprobado como en este grado el perfil del alumnado empieza a cambiar. Ya no es tanto un alumnado de esas segundas oportunidades que era referente la UNED, sino también un alumnado de primera oportunidad, porque la UNED cuenta con unas características muy específicas como que no tiene nota de acceso y muchos de los alumnos que han hecho su examen de acceso a la universidad no cuentan con nota para acceder a una universidad presencial. Aquí acceden a la titulación que quieren y que les gusta a través de la UNED, que, como digo, no cuenta con nota de corte.

–¿Qué es lo que busca un estudiante en la UNED?

–Como le decía, los estudiantes de la UNED hace unos años tenían unas peculiaridades. Esa segunda oportunidad. Eso al final era una fábrica de sueños, porque muchas de las personas que no habían podido estudiar en su momento una titulación superior o habían estudiado una y querían seguir estudiando y compaginar esa tarea con la conciliación familiar y laboral podían tener acceso a una segunda titulación a través de la UNED, pero ya le digo que los últimos años este perfil también está cambiando y cada vez son alumnos más jóvenes los que acceden a las titulaciones de la UNED. Lo hemos comprobado de forma muy directa con Educación Infantil, donde ha accedido gente muy joven.

–A la hora de escoger la Universidad a Distancia, ¿influye también el hecho de que haya estudiantes que no son de la capital, que por el elevado coste de estancia y manutención para poder estudiar en la UAL se decantan por la UNED?

–Claro, una de las peculiaridades que tiene la UNED y que supone un hito importante es que permite vertebrar o dar acceso a la educación superior a toda la provincia, a todo el territorio. Y esto es un valor muy importante. Yo creo que también por esto la Diputación Provincial de Almería en su momento decidió apostar por la incorporación de este centro asociado a la UNED, porque de esa forma la gente de los pueblos del interior podía acceder a esa titulación de educación superior. Cosa que, como muy bien dice, si acceden a otra universidad pública que sea presencial, como por ejemplo la de Almería, pues tendrían que desplazarse, lo que supondría un coste mucho mayor, porque a pesar de ser una universidad pública tendrían que soportar el coste de desplazamiento, de manutención y de alojamiento.

–Supongamos que participa usted en una campaña de captación de alumnos. ¿Por qué un alumno debería, por ejemplo, matricularse en Derecho o en Educación Infantil por la UNED y no por la UAL?

–Porque la UNED, que es una universidad pública, abierta y cercana, cuenta con el prestigio cosechado a lo largo de sus más de 50 años de vida y creo que, en función de sus necesidades, si el estudiante lo que busca es seguir trabajando, buscar una oferta de empleo o compaginar estudios con cualquier otra actividad la UNED es un referente y es una alternativa. Uno de los eslogan que tiene la UNED es que la se adapta a ti; intenta adaptarse a las necesidades de cada uno de los alumnos que son diferentes y diversas. La UNED ofrece también una igualdad de oportunidades de formación a todas las personas y a todas las edades.

–La Universidad Almería está incorporando nuevas titulaciones. Llegó Medicina y ahora se va a sumar Física. ¿Cómo ve la evolución de la UAL?

–Es una evolución exponencial. La incorporación de esas nuevas titulaciones demandadas durante muchos años ha supuesto un elemento de liderazgo también en la provincia. Se está convirtiendo o es ya una institución de referencia y con la incorporación de esas nuevas titulaciones satisface las necesidades formativas de muchos alumnos.

–¿Por dónde debería seguir creciendo la UAL?

–Por aquellas titulaciones que se adapten a las demandas sociales y a los nuevas objetivos y nichos de empleo.