Pérdidas y robos, motivos de renovación de cerca de 10.000 DNI al año en Almería La provincia tramitó en 2024 más de 93.600 carnés de identidad, lo que supone un descenso de casi el 7% respecto a los datos de 2023

Alicia Amate Almería Lunes, 20 de octubre 2025, 23:00

La Policía Nacional realizó el año pasado 93.626 tramitaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI) en la provincia de Almería, más de la mitad de ellas en la unidad de Almería capital, la más activa del territorio. También se expide esta tarjeta –siempre con cita previa– en las oficinas de El Ejido (18.08), Huércal-Overa (14.817) y Roquetas de Mar (11.342), además de las unidades móviles. El mencionado dato anual supone una diferencia del 6,8% respecto a 2023, cuando se superaron los 100.000 carnés tramitados.

El grueso de las gestiones realizadas se debieron a renovación de DNI, con 79.599 expedidos, según refleja el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2024, recientemente publicado y donde se ofrece de manera pormenorizada datos en torno a la gestión de este documento y el pasaporte en todo el territorio nacional, como edad o sexo.

Incluso, indica este informe el número de ocasiones en la que se ha debido cursar un nuevo documento por sustracción o extravío. En la provincia de Almería, concretamente, el 10% del total de documentos de identidad gestionados se debió a robos o pérdidas, alrededor de un 1% menos que en el conjunto del país. En datos absolutos, en 2024, se tuvo constancia de 1.469 sustracciones de DNI con su consiguiente renovación mientras que 8.292 almerienses alegaron haber extraviado dicha tarjeta para obtener una nueva. En total, por tanto, 9.761 renovaciones por estos dos motivos.

Se trata de datos similares a los registrados durante el año anterior –algo inferiores en el caso de sustracciones (1.573) y superiores en extravíos (8.236)– por lo que se determina que, cada día, los almerienses pierden alrededor de una veintena de documentos nacionales mientras que se roban unos cuatro.

En el conjunto de Andalucía, por su parte, indica la memoria anual de Interior que, por sustracción, se gestionaron 22.787 identificaciones y 116.020, por pérdida. Datos que, en su sumatoria (138.807) indican que sobre el 11% de los 1.231.469 DNI cursados se debió a estas causas. En cuanto a los datos generales de España, donde el 11,6% de las renovaciones tienen que ver con robos y pérdidas, destaca el anuario estadístico que tramitaron por motivo de sustracción 149.002 carnés, lo que supone un descenso de casi el 6% respecto al año 2023. En cambio, siguiendo con cifras nacionales, los casos de extravío aumentaron un 0,82% hasta situarse en 589.985.

Obligatorio

Cabe recordar, y así lo explica el Cuerpo Nacional de Policía en su sede electrónica, que, «el extravío, sustracción, destrucción o deterioro del Documento Nacional de Identidad conllevará la obligación de su titular de proveerse inmediatamente de un duplicado cuya validez será la misma que tenía el documento al que sustituye, salvo que éste se halle dentro de los últimos 90 días de su vigencia, en cuyo caso se expedirá con los mismos requisitos y validez que si se tratase de una renovación».

No en vano, se trata de una documentación obligatoria para los ciudadanos españoles mayores de 14 años residentes en España o que, si viven en el extranjero, se trasladen al país por un periodo de más de seis meses.

Además, cuando se ha sufrido un robo como cuando se ha perdido esta documentación «se deberá presentar una denuncia ante una Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano o ante la Unidad de Documentación en el momento de expedición» del carné en sede policial.