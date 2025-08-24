El peor pregón de la historia

José Manuel Bretones Periodista Domingo, 24 de agosto 2025, 00:30 Comenta Compartir

No seré yo quien opine sobre los motivos por los que la alcaldesa de Almería ha designado al pregonero que anoche recibió el escudo de oro de la ciudad. Ella sabrá sus razones. Igual que, en su día, las tuvieron los alcaldes de turno nombrando pregoneros de feria a personas ilustres que eran líderes en sus profesiones: Mari Carmen Izquierdo, Joaquín Navarro Esteban, Luis María Ansón, José Antonio Martínez Soler, Emilio Contreras Ortega, Gustavo Villapalos, Francisco Giménez Alemán, José Miguel Naveros, Inocencio «Chencho» Arias, Raúl Sender, Carlos Herrera, Juan y Medio, Jesús de Perceval, Andrés Caparrós, David Bisbal, 'Tomatito', Faustino Reyes, Isabel Jiménez, «José Mercé» o, el año pasado, el guitarrista de «Ketama» y almeriense de adopción Juan José Carmona Amaya «Camborio».

Dice mi amigo el periodista de Garrucha Cristóbal Cervantes que redactar un buen pregón es muy difícil y leerlo bien, todavía más. De eso él sabe mucho porque lo hizo de maravilla en 2011 y ha proclamado a la Patrona, a la Semana Santa de Almería y a la de Triana así como a innumerables cofradías de Almería y Sevilla.

Por eso, escuchar aquellos textos pulcramente escritos y mejor pregonados era una delicia; chutaban 'almeriensismo' en vena resaltando nuestras virtudes, paisajes, personajes históricos, costumbres… Así lo hizo el periodista y miembro de la Real Academia Española Luis María Ansón (1934) quien trasladó versos de Neruda, Quevedo, Antonio Machado o Agustín de Foxá a los encantos de la ciudad. O cuando el director de ABC Francisco Giménez Alemán (1943) empleó metáforas y anáforas para abrir los festejos de 1972.

Jesús de Perceval pregonó en 1976 exponiendo unas extraordinarias referencias históricas; habló en francés, recitó poemas y hasta tuvo tiempo de la crítica: «Muy grandes han sido las injusticias cometidas con nuestra ciudad, llegando a creer que Almería, desangrada por el olvido y la emigración, no le quedaba ni un poco de sangre para ruborizar su rostro», sentenció ante las autoridades. Pocas censuras hacia el olvido institucional a Almería estuvieron mejor dichas durante el siglo XX.

El escritor y flamencólogo José Luis Ortiz Nuevo (1948) imprimió a su pregón de 1982 un aire filosófico y reivindicativo mientras se soltaban palomas blancas desde el balcón del Ayuntamiento: «Que no es para nosotros la fiesta un huir del mundo, sino buscar las raíces del mundo; que no es la fiesta una enajenación colectiva, sino el encuentro multitudinario de los que aún tenemos cosas que decirnos», proclamó.

El periodista de TVE, y fundador de varios medios, José Antonio Martínez Soler (1947) trajo a su pregón de 1987 a un montón de periodistas extranjeros para que conocieran la capital. En su alocución, llena de referencias a poemas del periodo andalusí, ensalzó la libertad del almeriense, quizás influenciado por el secuestro que sufrió nueve años antes durante el que fue torturado y sometido a una ejecución simulada. Nada más concluir el sonido del fandanguillo de Almería (hoy eliminado) del reloj del Ayuntamiento habló sobre una ciudad que aporta más de lo que recibe y se emocionó con la generosidad del almeriense hacia el forastero.

El diplomático Inocencio Arias (1940) escribió un pregón, en 1988, resaltando las cualidades de los almerienses y cómo éstas se veían desde fuera de España. Y exaltó aspectos claramente encomiables en una original conversación con un supuesto turista extranjero: «El almeriense es amable, hospitalario, sencillo, poco dado a la ampulosidad y al artificio, lleno de humanidad y con sentido de la amistad…».

Carlos Herrera, con inevitables referencias a su querencia a la parte occidental de Andalucía, basó su pregón de 1990 en la emigración, en el éxodo obligado de compatriotas por el mundo en el que él mismo se sumergió. «Dejad que dedique este pregón a esas mis gentes que me han dado el acento y la querencia a esa Almería de la diáspora de la que soy hijo y que acude año tras año a ver a su Virgen del Mar».

Emilio Cassinello Aubán (1936), meses antes de la Expo 92 de Sevilla de la que era comisario general, se asomó a los balcones de la Plaza Vieja y nos trajo el recuerdo del Maestro Padilla y de la estirpe árabe de la ciudad; habló del Indalo, de tradiciones como la travesía del puerto a nado y de la melancolía del emigrante.

Ramón Lara Gómez, que fue gobernador de la provincia, pregonó la feria de 1993 con menciones a Jairán, al poeta Almotacín, a las concesiones mercantiles a la ciudad por parte de Carlos III y a los centros culturales del XIX: Ateneo, Círculo Literario, Liceo, Juegos Florales… «donde por primera vez se advierte la presencia activa de la mujer», resaltó.

En 1994, el actor y humorista Raúl Sender (1943) recitó en verso un irónico y maravilloso pregón con referencias al Teatro Cervantes, a Manolo Escobar, al gazpacho, a las migas, al cielo azul, a la calle Real, a la Puerta de Purchena y a El Zapillo. Una apertura de feria que sonó como un guantazo en la cara de quienes entonces nos criticaban: «Alguien dijo de Almería/ ¡tierra de esparto y legaña!/ Ese imbécil no sabía/ que esto es lo mejor de España/».

¿Y qué me dicen del pregón del magistrado y político Joaquín Navarro Esteban (1939-2007)? Referencias a Alberti, a Truman Capote, a García Lorca, al Mío Cid, o a la admirable divisa del escudo de Almería. Navarro Esteban cerró su intervención en la Plaza Vieja así: «Condecorada de sal, de algas y caracolas, Almería empieza hoy a sentir la pasión y la felicidad de sus fiestas. Es, más que nunca, muy noble, muy leal y decidida por la libertad. Decidida también por la alegría, la luz y la riqueza compartida».

Y, claro, después de tanta maravilla literaria lees en el programa el pregón de 2025 y se te caen los anillos. «Esta feria no es una fiesta cualquiera», sentencia el pregonero en una de sus escasas veintisiete frases. Vocablos que no existen ('saecios'), elipsis, cuarenta palabras repetidas, confusión de encadenados con demasiadas comas forzadas, paralelismos mal construidos, redundancias, connotaciones negativas ('seca por fuera'), conjunciones que sobran o uso excesivo de 'es' al inicio de las frases. Un pregón cortito, de 146 palabras diferentes, podría haber dado mucho más de sí.

Reitero que desconozco los motivos de la presidenta de la Corporación para que hayamos tenido tal pregón. Si ha sido para conseguir visualizaciones en redes sociales y récords, estoy seguro de que ha obtenido uno: ha sido el peor pregón de la historia.