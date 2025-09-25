Los pensionistas de Almería podrán reservar los viajes del IMSERSO a partir del 8 de octubre El Programa de Turismo para mayores de la temporada 2025-2026 incluirá tarifas reducidas para quienes reciben pensiones más bajas y permitirá viajar con mascotas en algunos destinos

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:53

Viajar tras la jubilación se convierte en mucho más que una simple actividad de ocio. Es una oportunidad para disfrutar del tiempo libre con calma, aprovechar la temporada baja y descubrir destinos con menos aglomeraciones.

Este momento de la vida permite explorar nuevos lugares, sumergirse en culturas diferentes y conocer espacios naturales o la historia de ciudades y pueblos. Además, viajar favorece la socialización, la creación de nuevas amistades y el fortalecimiento de vínculos, contribuyendo al envejecimiento activo y al bienestar físico y emocional.

Para quienes han dedicado décadas al trabajo y la familia, la jubilación brinda la posibilidad de combinar descanso y experiencias nuevas, divertidas y enriquecedoras en cada viaje.

Periodo de reserva de viajes

Los pensionistas y jubilados de Almería que disfruten haciendo las maletas y conociendo nuevos lugares están de enhorabuena. Podrán comenzar a reservar sus viajes del Programa de Turismo del IMSERSO a partir del 8 de octubre, cuando arranca la comercialización en Andalucía, además de en otras comunidades autónomas.

Este año, el programa se centra en garantizar el acceso de personas con rentas más bajas y en fomentar la actividad social y el bienestar de quienes participan, según informan desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

A lo largo de esta semana de septiembre, el IMSERSO enviará ya a todos los pensionistas y jubilados de España, incluyendo a los de la provincia de Almería, cartas de acreditación que confirman la posibilidad de reservar un viaje. El objetivo es organizar la venta de forma escalonada y evitar colapsos en agencias y plataformas online.

Los viajes se pueden reservar por internet, en las páginas de las empresas adjudicatarias www.turismosocial.es (costa peninsular y turismo de escapada) y www.mundicolor.es (costa insular), usando DNI y clave de acreditación, y en agencias de viajes autorizadas, solo con el DNI.

Por primera vez, 7.447 plazas en toda España están reservadas a personas que reciben prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad. Estas permiten viajar pagando una tarifa fija de 50 euros, mientras que el IMSERSO asume el resto del coste del viaje. Así, se fomenta la participación de personas con menos ingresos y menos oportunidades de hacer turismo.

Viajes con mascotas

Otra novedad de esta temporada es que los usuarios podrán viajar con animales de compañía en los viajes a la costa peninsular e insular, reforzando los beneficios de la compañía animal para la salud y el bienestar emocional.

El programa, que cumple 40 años, sigue promoviendo el envejecimiento activo, la socialización entre mayores y la solidaridad entre territorios, además de impulsar la economía local y generar empleo en el sector turístico, especialmente durante la temporada baja, que es cuando se llevan a cabo este tipo de viajes.

En total, para esta temporada se ofrecen 879.213 plazas, de las que 440.284 son para la costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para turismo de escapada.

