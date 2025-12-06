La pensión media supera en 27 euros el salario medio en Almería

La distancia económica entre salarios y pensiones en España se difumina y, lo que es más, comienza a apreciarse en algunos puntos del territorio nacional ... que la cuantía media mensual que perciben los pensionistas supera a la de los trabajadores. Tal es el caso de la provincia de Almería, donde las pensiones son 27 euros más elevadas que las nóminas, 1.239 euros frente a 1.212.

Desde UGT Almería, Carmen Vidal, secretaria general, la menta esta situación aunque, al mismo tiempo, incide en que esta diferencia sería incluso mayor «si no se llega a subir» el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), que en la provincia almeriense perciben casi 200.000 trabajadores, recuerda, principalmente en sectores como la agricultura o la hostelería.

Abunda la sindicalista almeriense, además, en que la diferencia se irá incrementando a medida que las pensiones se actualicen en base al IPC (Índice de Precios de Consumo) mientras los sueldos apenas crecen en la mayoría de los casos. Desde la pandemia, según los datos actuales, la jubilación media ha crecido alrededor de un 30% en España mientras que el salario medio se ha incrementado un 12%.

«La negociación en la provincia es lenta, por debajo de las medias nacionales», señala Vidal sobre las circunstancias propias de Almería, donde apunta a la elevada «precariedad» de los contratos y los sueldos. De otro lado, indica que, al mismo tiempo, actualmente hay una generación de personas jubiladas que «han cotizado muchos años, con estabilidad» por lo que, ahora, cuentan con pensiones más dignas y que, además, «se están revalorizando con el IPC». Un sector, este, que cree Vidal crucial para la conciliación: «Gracias a los pensionistas, muchos trabajadores pueden ir a trabajar».

Cuarta y octava

Esta misma circunstancia de contar con pensiones mayores a sueldos se da en una decena de provincias españolas, cuatro de ellas, andaluzas, según el análisis realizado por ABC de datos de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, además de en Almería, se observa en Cádiz, donde los pensionistas perciben 20 euros más que los trabajadores en activo; Jaén, donde la diferencia es de 38 euros y Huelva, que presenta el dato más alto del país: 120 euros.

En el conjunto de España, sin embargo, esta diferencia económica está a favor de los asalariados. La pensión media del país se sitúa en 1.506 euros mientras que el sueldo medio se eleva a 2.004 euros, esto es, 497 euros más. De hecho, lo habitual en las provincias españolas es que los salarios superen las pensiones, en mayor o menor medida. Esta variación oscila entre los 22 euros que se registran en Valladolid y los 541, de Navarra, en base a los datos analizados. Almería, en base a las cifras más recientes, es la tercera provincia andaluza con la mayor diferencia entre pensiones y salarios y la octava del país.

La cuantías más bajas

A la creciente distancia entre sueldos y pagas de jubilación, en el caso de la provincia de Almería se añade, además, que se trata de la que presenta las cuantías más bajas. Tanto la pensión media como el salario medio de los almerienses son las menores de todo el país.

«A la patronal, viendo estos números, debería darle vergüenza», lamenta la secretaria general de UGT en Almería, incidiendo en que «estos trabajadores tienen lo justo para vivir» por lo que demanda más interés por negociar los múltiples convenios aún pendientes en la provincia, una de las que más complejo resulta llegar a este tipo de acuerdos entre empresas y empleados.