Nerea Escámez Almería Sábado, 24 de mayo 2025, 21:46

Las heridas continúan abiertas entre los familiares de Jony, víctima mortal del tiroteo de Berja el pasado 2 de mayo a plena luz del día. Con el dolor a flor de piel, un portavoz de la familia quiere alzar la voz para pedir «justicia» y exigir que «acabe» la situación que están viviendo. En esta entrevista, con la identidad anónima, comparte a IDEAL su testimonio entre la tristeza y el miedo.

–¿Cómo se encuentran?

–Bueno... teníamos inquietud porque queríamos que la justicia hiciera su trabajo. Han pasado los días y, gracias a Dios, se van viendo las actuaciones que va realizando la Guardia Civil de Almería.

–Habla de los detenidos...

–Así es. Teníamos mucha incertidumbre, no sabíamos nada porque todo está bajo secreto de sumario, pero a través de las redes sociales nos hemos ido enterando de lo que ha ocurrido.

–¿Cómo ocurre todo?

–Primero, quiero decirle, que hay que aclarar que hubo malentendidos y, tras el crimen del pasado 7 de marzo en El Ejido, se tergiversaron los apellidos de Raúl [fallecido de forma autolítica tras disparar contra el joven de 17 años]. Él no se llamaba Gómez Heredia, sino Heredia Gómez. Esa es la única verdad.

–¿Cómo se enteraron del crimen de la Loma de la Mezquita?

–Uf. En el caso de la familia directa de Raúl, fue la policía a comunicárselo, el resto, a través de comentarios de la gente. Yo me enteré a las doce del mediodía y hubo gente que hasta las cinco de la tarde no supo lo ocurrido.

–Cuando murió Jony en Berja, ¿estaba su hijo presente?

–Y con sus tres hermanos. El niño está muy mal, muy mal psicológicamente. Todos están mal. De hecho, está yendo al psicólogo, porque es un trauma. Ha visto morir a su padre de una forma muy dura, con alevosía, porque Jony recibió siete disparos, no uno ni dos, siete.

–Se habló, además, de rivalidad entre clanes...

–Sí, queremos aclarar que para nada. No hay ningún clan. Esa palabra se escucha muy fea y para nada es así.

–¿Viven con miedo?

–Por supuesto que sí, tenemos mucho miedo. Y tengo que decir alto y claro que la familia de Raúl, más que de Jony, se fue de El Ejido por respeto porque eso es lo que dicta la cultura gitana. Cuando pasa esto, por respeto a esa familia, los familiares se van. ¡Ojo! Y también las han tomado con gente que no son vínculos tan directos. Es decir, se ha muerto un primo [Jony] de Raúl, ¿qué culpa tiene ese primo? Si el que lo ha hecho ya está muerto, ¿me comprende? Pero bueno, la investigación todavía no ha terminado porque está bajo secreto, hay dos detenidos y queda uno en la calle. Confiamos plenamente en la justicia y queremos que les caiga la pena máxima por lo ocurrido puesto que Jony no tenía la culpa de nada. Él no iba con Raúl el día que murió el menor de 17 años porque Jony tenía una pulsera y delata que no estaba en el momento y el día donde se produjeron lo hechos.

–Desde marzo hasta mayo, ¿cómo salen a la calle con ese miedo?

–Se sale muy poco. Solo lo justo. Por eso pedimos que nos dejen vivir, nada más, tanto a familiares directos como indirectos. Que dejen vivir a esas personas a las que les han quitado todo, hay gente que se ha ido con lo puesto, se han tenido que comprar hasta calcetines. Gran parte de la familia vive con miedo porque nos lo presentaron como asesinos, que habían contratado a gente, nos metieron mucho miedo en el cuerpo. La gente habla mucho. Nos fuimos con lo puesto. De hecho, hay gente viviendo en la calle, están tirados. Eso muy duro.

–Pero...

–También te digo, perdona que te interrumpa, yo me pongo en la piel de ese padre [en referencia al menor de 17 años asesinado] y comprendo la incertidumbre y la furia que tiene. Porque es muy duro lo que le ha pasado a ese hombre. Nosotros somos conscientes, pero no tenemos culpa de nada. No hemos sido los responsables. El que le dio los disparos fue Raúl, que, te digo, ojalá se hubiese muerto antes de haber hecho lo que hizo porque no tenía derecho de quitarle la vida a un niño tan pequeño.

–Entienden su dolor...

–Sí, hasta ahí estamos con ellos pero claro, la han tomado con las personas equivocadas. Eso también es verdad.

–Son dos familias totalmente rotas...

–Exacto. La familia de Raúl es una familia trabajadora. Son personas humildes que han trabajado, criado a sus hijos y nietos, personas normales, ¿vale? Y la gran mayoría no se dedicaban a nada malo, única y exclusivamente a trabajar. Y el crimen de El Ejido nos ha destrozado la vida a todo el mundo. Raúl ha destrozado la vida a más de uno. Para la familia, incluso, te digo, que están enfadados con lo que hizo. Si te dio un ataque de celos, de cuernos o lo que sea, pégate un tiro tú y deja a ese niño en paz que no tiene culpa de nada. Ya está. Y repito que, es verdad, que quién más ha perdido es su padre porque ha tenido que enterrar a su hijo, es una desgracia, un dolor inmenso.

–No quieren más represalias.

–No. No queremos más, por favor. Pedimos, por Dios, que nos dejen vivir, que no tenemos culpa de lo que haya hecho Raúl, no tenemos la culpa, ya se han cobrado otra vida... [Hace una pausa] Queremos que pare este baño de sangre. No tiene sentido. Por eso, insisto en que tenemos miedo y pedimos que eso pare.

–¿Cómo se acaba la 'sed de venganza' en estas situaciones?

–A ver... ahora ya no hay una figura que medie. Antes había un patriarca, era un anciano que iba con 20 hombres a las familias y decía 'Esto es lo que hay, se acaba aquí porque ya hay un muerto de un lado y de otro, ¿el que quiere guerra? Pues se tiene que ir, ¿el que no quiere? Se queda'. Pero esa figura ya se ha perdido. Hoy no existe el respeto al anciano.

–Insisten en el miedo y en la incertidumbre que están viviendo en la familia...

–Por favor, es que queremos dejar claro que la familia de Jony no quiere más, tenemos miedo. Pedimos por activa y por pasiva que esto pare. No quiere más de esa mierda. Hay familiares de Jony que están mediando diciendo que 'por favor, vamos a dejar las cosas así'. Porque luego es un ir y venir, en eso está la familia, intentando mediar para que se acabe todo. El padre de Jony, con cerca de 80 años, ya ha dicho que 'ya está' que no quiere más guerras, que se acabó, no quiere más peleas.

–¿Se lo ha transmitido a la familia del menor?

–El padre de Jony lo dijo a su familia, que no quiere más guerras, que quiere que esto se pare, porque si no se para, nadie va a poner fin, dijo que 'Ya me han quitado a uno, no quiero perder a más'.