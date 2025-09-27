«Pedían auxilio en la persecución de Agua Amarga, ¿auxilio de qué? Si no hay nadie»

IGC Almería | Entrevista sobre la situación del Servicio Marítimo en Almería

Nerea Escámez Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:41

Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería luchan a diario contra la presión que ejercen las mafias del narco y del tráfico ilegal de personas con medios «deficientes»e «insuficientes», a juicio de las asociaciones profesionales de la Benemérita. En los últimos meses, las persecuciones se han multiplicado y los ataques hacia los agentes, también. Uno de ellos ocurría en la persecución a varios pilotos en Agua Amarga, que, si bien se saldó con dos detenidos, vivieron unos instantes de angustia.

Uno de los delegados de IGC Almería –bajo condición de anonimato– traslada a este periódico la situación que experimentan desde la unidad.

–En la persecución se escuchaban comentarios de bañistas que decían 'Se van a reír de ellos'....

–Así es, el Servicio Marítimo se ha convertido en el hazmerreír de las organizaciones criminales, no hay medios competentes para luchar contra las embarcaciones ultrarrápidas que llevan para cruzar las aguas de Almería.

–¿Cómo fue esa persecución por Agua Amarga?

–Muy complicada. Se extendió durante varias horas porque los agentes que participaron en el operativo no podían alcanzarles.

–¿Hubo momentos en los que vieron peligrar su vida?

–Sí, de hecho, los agentes implicados pidieron apoyo a través de la emisora y auxilio. ¿Auxilio de qué?Si no hay nadie que pueda echar una mano, están totalmente vendidos a estas mafias...

–¿Por qué? ¿Los pilotos actúan con agresividad?

–¡Por supuesto! Estos tripulantes no tienen miedo a nada, se tiran a embestir a la patrullera de la Guardia Civil porque saben que no hay ninguna consecuencia. En el caso de Agua Amarga, los pilotos comenzaron a tirar piedras a los agentes, ¿qué apoyo iban a tener?Ninguno. No hay personal para estas labores. Solo queda ver desde lejos lo que ocurre y esperar a que no sea una desgracia.

–¿Los pilotos van armados?

–En tierra sí que van armados, pero en mar no. Los compañeros se encontraban solos y rodeados por las narcolanchas, ¿con qué te defiendes?Lo pasaron muy mal.

–¿Alguna patrullera ha sido víctima de embestidas este año?

–Sí y te diré que en una de las persecuciones, la patrullera de la Guardia Civil tuvo que neutralizar a una narcolancha que iba sin frenos y, de no ser por esta decisión, habría chocado contra los bañistas causando una desgracia.

–¿La muerte de los compañeros de Barbate ha enseñado algo?

–En absoluto. ¿Se ha producido algún cambio en el Servicio Marítimo? ¡No! No hay un plan específico ni medidas efectivas para terminar con esta situación. El fallecimiento de los dos compañeros sigue sin enseñarnos nada, hasta que vuelva a repetirse la misma tragedia.

–El Ministerio del Interior sigue con los contratos para adquirir nuevas patrulleras y se prevé que una de ellas llegue a Almería...

–Eso parece, pero los medios siguen sin ser suficientes. Necesitan renovarse la mayoría de las embarcaciones porque no dejan de presentar averías.

–En anteriores ocasiones los agentes han tenido que utilizar prestados barcos de Motril.

–Sí, porque no hay disponibles en Almería. Es que las embarcaciones están obsoletas, no se puede ofrecer un servicio con todas las garantías y luego, está 'La Lata' que se gastaron un dineral pero no se pueden realizar los servicios tan largos como corresponde. Ten en cuenta que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería es la unidad que más trabajo presenta de toda España.

–¿Por qué?

–Porque aquí se juntan todos los palos que, en otras zonas, no se dan. Por ejemplo, en Canarias, sobre todo, tienen la problemática de la migración. En la zona del Guadalquivir, el narcotráfico. Pero, en Almería, se producen las tres situaciones: narcotráfico, tráfico ilegal de personas y petaqueo.

–¿Ha visto un incremento en los últimos meses de las mafias?

–Absolutamente. Bueno, si te digo la verdad, tenemos que irnos a 2022 cuando cerraron la unidad OCON Sur. Esta unidad de élite hizo un gran trabajo y Almería era una de las que vio los frutos con miles de kilos de droga incautada y garrafas de gasolina. Lo mismo con los detenidos. Sin esta unidad no es lo mismo.