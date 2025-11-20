Patrullas mixtas hispano-marroquíes vigilan Almería

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en conjunto con la Gendarmería Real de Marruecos han realizado patrullas mixtas dentro del marco de la ... cooperación y de conocimiento mutuo. Estas vigilancias se han llevado a cabo en la costa del poniente almeriense con la finalidad de que sirvan de elemento disuasorio en la lucha contra la migración irregular.

Desde el 10 al 14 de noviembre, las patrullas mixtas han recorrido las zonas más habituales de desembarco de embarcaciones de la costa de Almería para dar a conocer los procedimientos utilizados por las organizaciones dedicadas al tráfico de seres humanos.

Además, los componentes de la Gendarmería Real han colaborado, junto con los agentes del Servicio Marítimo Provincial, en el reconocimiento de la línea de costa en servicio de prevención y vigilancia ante la posible entrada de migrantes.

Dentro de este proyecto, los agentes marroquíes también han participado en un vuelo de reconocimiento de todo el litoral almeriense en un helicóptero de la Unidad Aérea. El objetivo ha sido que pudieran observar desde el aire los posibles lugares de llegada de embarcaciones con fines de prevención y vigilancia.

Durante estos cuatro días, los agentes han cooperado en la inspección de vehículos procedentes de Marruecos siguiendo ej ejemplo de la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de Almería de la Guardia Civil. Una tarea que ha centrada en la búsqueda de lugares de ocultación de personas, principalmente, en camiones.