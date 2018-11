La patronal certifica un cambio de ritmo en el AVE Mediterráneo pero critica «retrasos» José Luis Ábalos, ministro de Fomento, y Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, en un acto de Quiero Corredor. / EFE Infraestructuras La iniciativa empresarial Quiero Corredor remarca que aún faltan por licitar dos tramos que estaban previstos para este año y que se deslizarán a marzo MIGUEL CÁRCELES Almería Martes, 20 noviembre 2018, 01:02

La patronal, organizada en torno a la iniciativa empresarial Quiero Corredor, ha certificado el cambio de ritmo del Ejecutivo en la materialización del Corredor mediterráneo –el AVE costero que debe conectar Algeciras con Francia a través de Almería–. Sin embargo, ha apuntado a algunos deslizamientos del calendario: entre ellos el de las licitaciones de los tramos de plataforma aún sin construir entre Almería yMurcia.

«2018 debería haber sido un año clave para el Corredor Mediterráneo pero, desafortunadamente, han quedado varias asignaturas por cumplir que esperamos tengan solución en 2019, si se quiere cumplir con el objetivo de que, en 2025, contemos con conexión de ancho internacional desde Algeciras a la frontera de Francia y de esta forma permitir la tan necesaria conexión con Europa», indicaron fuentes del colectivo, liderado por la Asociación Valenciana de Empresarios pero que cuenta con el apoyo de la patronal almeriense y de la Cámara de Comercio. Entre estas asignaturas pendientes, según la definición de Quiero Corredor, estaría la licitación de los dos tramos pendientes de sacar a concurso en el AVEAlmería-Murcia: Pulpí-Lorca y Lorca-Sangonera (al margen de las integraciones ferroviarias urbanas de Lorca y Almería). «De los siete tramos que deberían haberse licitado en 2018 en este tramo, se han licitado cinco. Quedará pendiente la licitación de dos tramos», remarcaron los empresarios.

«Todo avance depende de la voluntad política y al Corredor Mediterráneo se le debe dar una importancia de primer nivel. Para ello, es imprescindible que se dote presupuestariamente al proyecto, ya que lo que no está en los presupuestos no existe», valoraba ayer el presidente de la AsociaciónValenciana de Empresarios, Vicente Boluda. Al margen de los tramos de Almería, los empresarios remarcaron los retrasos en el tramo Tarragona-Vandellós (que entrará en servicio en primavera de 2019); el tramo Montforte-Murcia (que entrará en servicio a finales de 2020); la conexión Alicante-Valencia en ancho internacional(que no estará hasta el año 2022) y el Granada-Antequera, (que no entrará en servicio hasta junio del próximo año).

La Asociación Valenciana de Empresarios hace un chequeo semestral al cumplimiento de los compromisos de ejecución de obra, licitación y puesta en servicio de infraestructuras vinculadas con el Corredor Mediterráneo. El dado a conocer ayer es el segundo. La próxima revisión está prevista para el próximo 8 de julio de 2019. «Consideramos que es positivo para el conjunto de España completar el actual modelo de infraestructuras radial, con uno circular», reiteraba Boluda.

La patronal valenciana, con el apoyo de la almeriense, celebró un acto multitudinario en apoyo del Corredor Mediterráneo en Aguadulce (Roquetas de Mar) al que asistieron más de 800 personas en primavera del pasado año. Los participantes tuvieron que venir en avión ante la falta de conexión con Murcia.