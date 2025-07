Patricia Ramírez: «No puedo más, necesito medidas para sentirme más segura»

Nerea Escámez Almería Miércoles, 23 de julio 2025, 14:16 Comenta Compartir

La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, ha comparecido este miércoles para declarar, en calidad de perjudicada, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, para ratificar sobre las amenazas de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de Gabriel Cruz en 2018, y su pareja. Llegó a las nueve de la mañana acompañada de su abogada. «No es agradable estar aquí», decía previo a su declaración. A la salida, ha agradecido al juzgado por hacer «una instrucción a fondo» sobre los mensajes recibidos que «vienen de una persona que ya ha manifestado su forma de proceder cuando las cosas no le van bien o le estorban».

Ramírez ha explicado a su salida del juzgado que «no puedo tomarme a la ligera» los avisos e intimidaciones tras el asesinato de su hijo al haber «fastidiado determinadas fuentes y recursos económicos». La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por Patricia Ramírez el pasado 31 de diciembre, en la que alertó de supuestas amenazas de muerte recibidas indirectamente desde prisión. Hoy, clama por medidas que le permitan seguir con su vida «para que yo pueda sentirme algo más segura y no violentada por las irregularidades que se están cometiendo».

«Se están empezando a tomar cartas en el asunto, espero que lleguen al fondo de la cuestión si se han estado utilizando teléfonos fuera de prisión, dentro o por parte de terceras personas, para molestarme o infundirme este temor», ha indicado, ante las llamadas que ha ido recibiendo de números desconocidos. Al interponer la denuncia, en diciembre, lo hace motivada por «más de una fuente» que le asegura «el enfado» de la reclusa por haber frustrado el documental sobre el caso de Gabriel. «Fui teniendo incidencias al estar entorpeciendo algo que no querían, pongo la denuncia porque estoy asustada», relata.

La madre del niño Gabriel, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, teme que «pueda hacerme daño, si ya me hizo lo que me hizo, ahora, que me tiene más manía y no tiene nada que perder (...) yo tengo que salir a defenderme después de que las administraciones no hayan hecho nada para pararla».

En todo este tiempo, la denunciante y afectada reconoce que ha tomado precauciones como medida de seguridad: «Suelo aparecer menos públicamente y voy acompañada a todos los sitios, he dejado mis estudios, me he recluido en casa y estoy en un entorno seguro». Así, Patricia Ramírez indica que no es un proceso «fácil» porque no para de «revivir» el fallecimiento de su hijo «de forma traumática».

«Sin arrepentimiento»

La madre de Gabriel Cruz ha afirmado que la actual pareja de Ana Julia Quezada se encuentra imputada en este procedimiento y subraya ante «determinados indicios» que «no le caigo muy bien» y teme por posibles represalias. Sin embargo, Ramírez se aparta de estas sospechas porque «no sé si es verdad, el juez deberá ser quién valore si se toman medidas contra ella o no» y niega una «campaña de venganza» hacia su persona porque «respeto la ley y así seguirá siendo».

Finaliza expresa la dificultad de volver al juzgado: «Ya no puedo más, es muy difícil que quién te ha arrancado a tu hijo, se eche una pareja y, lejos de mostrar un arrepentimiento y respeto a nuestro silencio, se han saltado las normas y siguen sin mostrar, presuntamente, un arrepentimiento, hasta el punto de vertir públicamente las amenazas después de que en febrero salieran diciendo que tenía muy buena conducta».

Durante la jornada, la jueza instructora ha acordado tomar declaración a Ana Julia Quezada desde el centro penitenciario de Brieva (Ávila), donde se encuentra recluida, así como a su pareja, M.A.R.Q., a través de videoconferencia.

No obstante, la letrada Verónica Guerrero ha explicado que «a mí Quezada no me ha contestado, la jueza le ha hecho muy poquitas preguntas porque no contestaba y no ha aportado absolutamente nada, se ha negado y ya está». En cuanto a la pareja de la reclusa, «se ha acogido a su derecho a no declarar». En esta sesión también ha declarado un tarotista como testigo de las amenazas hacia Patricia quien ha corroborado, según la letrada, «lo que dijo en su declaración policial» y se aportará «la prueba audiográfica que contiene las amenazas».