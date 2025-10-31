Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración de la jornada en Torrecárdenas.

La patología raquídea centra el III Encuentro de Neurología celebrado en Torrecárdenas

Este evento busca coordinar el trabajo de las distintas unidades para ofrecer una atención de máxima calidad al paciente con problemas de columna vertebral

B. A.

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:07

Comenta

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha acogido este viernes la celebración del III Encuentro de Neurocirugía bajo el lema 'Buscando consensos en torno a la patología ... raquídea: un camino ilusionante'. La jornada, según ha indicado el centro hospitalario en una nota, se ha planteado como una puesta en valor del trabajo conjunto y coordinación entre las distintas unidades del hospital para ofrecer una atención de máxima calidad al paciente con problemas de columna vertebral.

