El Patio de Pescadería ve la luz al final de los puntales tras casi nueve años

Es otro. Todavía está en plena obra, con el pavimento levantado, parte de la fachada por pintar y máquinas y operarios a pleno rendimiento, pero ... el aspecto que presenta el edificio de El Patio de Pescadería es ya completamente distinto. Los puntales han desaparecido. «Yo estaba embarazada cuando nos desalojaron y mi niño va a cumplir nueve años así que todavía no ha visto esto bien», cuenta mientras observa a los trabajadores moverse de acá para allá una de las vecinas del último de los cuatro bloques en el que se está trabajando. Precisamente, en el que ocurrió el accidente que obligó a evacuar de urgencia a sus cientos de residentes a finales de enero de 2017. «Fue mi vecino de arriba», recuerda, el hombre que quedó atrapado tras derrumbarse bajo sus pies el suelo del pasillo exterior.

Casi nueve años después, ya se vislumbra un fin a esta eterna obra. La previsión, según confirmaron esta semana fuentes relacionadas con la actuación, es que a lo largo del mes de noviembre se concluyan los trabajos. A lo sumo, unas semanas más. En todo caso, antes de que finalice este año la normalidad volverá a este rincón entre Pescadería y La Chanca, donde, por fin, se camina de nuevo, con seguridad por las galerías que hasta hace unos pocos meses se sostenían, literalmente, gracias a centenares de postes de obra.

«Llevo 23 años viviendo aquí y nunca ha estado tan bien», agradece sonriente otra de las residentes mientras sube las escaleras, aún por reparar, que la llevan a la segunda planta del lateral en el que, durante la visita de este diario, se concentraba el grueso de la faena diaria. Ella vive, no obstante, en una de las zonas ya completamente arregladas. Con su escueto español, simplemente, dice «gracias».

Y es que, sin inversión pública, difícilmente se habría podido llevar a cabo esta intervención. El Patio ha necesitado casi dos millones de euros para volver a ser seguro, una cuantía que jamás habrían podido reunir los propietarios de estos 115 pisos repartidos en los cuatro bloques que rodean el espacio al que debe su nombre entre las calles Juan Goytisolo, Las Llamas y Las Algas y la avenida del Mar.

Se cumple este mes un año desde que la concejala de Urbanismo de Almería, Eloísa Cabrera, confirmase el inicio oficial de la actuación: 18 de noviembre de 2024. Vaticinaba ya que sería una «compleja actuación».

IDEAL ALMERÍA, a lo largo de este año, ha realizado diferentes visitas al edificio para comprobar 'in situ' el avance de los trabajos. Antes de verano, apenas había aún cambios visibles aunque sí que los obreros llevaban meses trabajando en elementos esenciales pero poco evidentes como la cimentación. Los vecinos decía no entender por qué, tras cuatro o cinco meses, los puntales seguían sujetando las galerías.

Pero llegó el momento de la demolición en verano, cuando, finalmente, se solventaron las dificultadas sobrevenidas que retrasaron la reubicación temporal de algunos residentes. Una maniobra que afectó al calendario previsto, que, para sorpresa de pocos, acabó por alargarse un cuatrimestre.

Así, la obra realizada por Grupo Copsa que, incialmente, debía concluir en ocho meses –a contar desde noviembre del año pasado por lo que el fin se situaba en verano– se ha extendido hasta los doce, lo que se confirmó este verano por parte de Urbanismo.

Con todo el previsible caos inicial, no fue hasta abril cuando se pudo iniciar el proceso de derribo de las viejas pasarelas en el primero de los bloques sobre el que se actuó, el lateral que da a la avenida del Mar. Pero, a partir de ahí, admiten los propios vecinos que se vio un importante cambio en el ritmo.

Ahora, con la mirada puesta en el futuro inmediato, los residentes esperan que este arreglo perdure en el tiempo. Reconocen su temor a que no se consiga mantener el buen estado en el que quedarán, aunque la intención de los propietarios en velar por ello: «Esto hay que cuidarlo».

La recuperación de este edificio, que data de mitad del siglo pasado, fue licitada por 1,8 millones de euros (el presupuesto inicial de licitación superaba los 2,2 millones). Según el detalle de la actuación facilitado por el Ayuntamiento de Almería, en los cuatro bloques que lo conforman se iba a proceder de similar manera. En primer lugar, y tras adecuar la cimentación, se procedió a demoler las galerías de acceso a las viviendas, construidas en voladizo y así se han mantenido aunque, las nuevas pasarelas, están apoyadas al suelo mediante pilares y vigas nuevas. También se ha cambiado la cubierta por otra, manteniendo el mismo diseño inclinado y de teja roja.

Esta obra ha sido la primera en ponerse en marcha pero no la única en este mismo entorno. A escasos metros de El Patio se trabaja en las casas municipales de la calle Estrella Polar. En total, son 40 inmuebles, que deberán ser rehabilitados en los próximo meses, para lo que se cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros.

Finalmente, a la espera de adjudicación se encuentra el proyecto para el acondicionamiento de los Torreones que coronan la avenida del Mar. En este caso, el coste es menor, 249.000 euros, y lo que se pretende es realizar obras de urbanización, mejora y protección del entorno de los torreones de la muralla medieval, situados junto a las calles Estrella Polar, Torreones y avenida del Mar, incluyendo entre las actuaciones que se van a llevar a cabo el acondicionamiento, limpieza y la regeneración paisajística de la zona.