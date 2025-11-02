Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nueva imagen de El Patio, sin puntales y con las pasarelas nuevas, donde aún resta por finalizar el espacio exterior común. R. I.

El Patio de Pescadería ve la luz al final de los puntales tras casi nueve años

La reforma del edificio desalojado en enero de 2017 tiene previsto su fin cuando se aproxima a un año de su inicio

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

Es otro. Todavía está en plena obra, con el pavimento levantado, parte de la fachada por pintar y máquinas y operarios a pleno rendimiento, pero ... el aspecto que presenta el edificio de El Patio de Pescadería es ya completamente distinto. Los puntales han desaparecido. «Yo estaba embarazada cuando nos desalojaron y mi niño va a cumplir nueve años así que todavía no ha visto esto bien», cuenta mientras observa a los trabajadores moverse de acá para allá una de las vecinas del último de los cuatro bloques en el que se está trabajando. Precisamente, en el que ocurrió el accidente que obligó a evacuar de urgencia a sus cientos de residentes a finales de enero de 2017. «Fue mi vecino de arriba», recuerda, el hombre que quedó atrapado tras derrumbarse bajo sus pies el suelo del pasillo exterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas
  2. 2 «El PSOE demuestra tener pocos escrúpulos al hablar de seguridad»
  3. 3 Vuelve la Feria de San Diego de Cuevas del Almanzora, fiel a su esencia y abierta a todos
  4. 4 El Ejido destina 1,5 millones de euros para mejoras de accesos al Castillo de Guardias Viejas
  5. 5 La hora del café en el Cable Inglés
  6. 6 Almería, una ciudad con 20.000 euros de diferencia de renta en solo dos kilómetros
  7. 7 Roquetas realizará actuaciones para mejorar redes de abastecimiento en Aguadulce
  8. 8 Laroya contará con un nuevo consultorio médico municipal
  9. 9 El cónsul de Rumanía en Almería invita a Gabriel Amat al Día de este país centroeuropeo
  10. 10 La Legión despide a Daniel Ruiz Mateo en una emotiva misa funeral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Patio de Pescadería ve la luz al final de los puntales tras casi nueve años

El Patio de Pescadería ve la luz al final de los puntales tras casi nueve años