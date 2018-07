El Paseo tendrá toldos para Feria, semanas después de lo prometido

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Almería inició ayer la tramitación para contratar el sistema estructural sobre el que se instalarán los toldos de sombra en el Paseo de la capital. Según trasladaron fuentes municipales, el contrato saldrá a concurso por 95.000 euros y será de suministro en régimen de alquiler, instalación, mantenimiento y montaje y desmontaje de los soportes. Los plazos administrativos no permitirán una inmediata instalación, que sí que llegaría no obstante para los días previos a la Feria y Fiestas de Almería -semanas después de lo inicialmente comprometido, principios de julio-. No fue, sin embargo, el único contrato lanzado ayer ya que la junta de gobierno local inició otros procesos concurrentes para contratar los espectáculos pirotécnicos de la Feria (32.670 euros); la gestión, instalación, explotación y equipamientos de la Caseta Municipal, que será completamente remodelada (259.000 euros para los próximos tres años); el suministro de nueve carrozas para la cabalgata de Feria (89.000 euros porque se han incluido, también, las carrozas para los Reyes Magos de 2019); y el concierto de los mejicanos Maná durante la Feria de la capital, que costará 145.200 euros.