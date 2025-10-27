El Paseo de Almería, el Torreón de Cabo de Gata o el Arena Center de El Toyo: los hitos municipales de 2026 El Ayuntamiento de Almería prepara las cuentas del próximo año, que anticipan actuaciones para el siguiente mandato, como la urbanización del soterramiento o la integración el Nicolás Salmerón

El año 2026 será decisivo para los proyectos en marcha en la ciudad de Almería. Debería comenzar poniendo punto y final a una de las obras más representativas del actual mandato, la reforma del Paseo de Almería, que tiene el 14 de enero (12 meses después del inicio) como fecha de culminación. De momento, no se confirma una modificación del contrato, aunque tampoco es una opción descartable. En todo caso, en 2026 el Paseo tendrá ya su nuevo aspecto y funcionamiento.

Pero esta es solo una de las actuaciones que el Ayuntamiento de Almería planifica para el año que viene, según se indica en las cuentas municipales, presentadas en la mañana de este lunes por la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara. Antes de final de año, el presupuesto, según ha adelantado Lara, será aprobado por el Pleno Municipal, con mayoría del PP por lo que no cabe duda de que saldrá adelante. Previsiblemente, el 5 de noviembre se debatirán las cuentas en sesión plenaria y, en el mes siguiente, se confirmará su aprobación definitiva.

El presupuesto municipal para 2026, que se acerca a 300 millones, prevé un montante de 17,8 millones de euros en inversiones (11,7 millones) y transferencias de capital (6,16 millones). Además de la mencionada remodelación de la histórica vía comercial de la capital, en los planes económicos del Consistorio entra también ejecutar su conexión con el puerto a través de la calle Reina Regente, la reconversión en un espacio museístico del Preventorio, la puesta en marcha del el Sendero del Camino Viejo, o finalizar la remodelación del Mercado de Los Ángeles, el club deportivo de Costacabana, el Arena Center de El Toyo o, en materia turística, realizar las obras de rehabilitación del Torreón de San Miguel, que se convertirá en mirador y punto de información para visitantes.

A esto se une, también en materia de obras, los primeros pasos de actuaciones «que son determinantes para el futuro de Almería», ha especificado Lara. A falta de definir cuantías exactas, recogen las cuentas anuales la necesidad de fondos para licitar los proyectos de la urbanización del soterramiento de las vías del ferrocarril -para lo que se hace necesario conocer los planes de Adif para la superficie junto a la estación- la integración del parque Nicolás Salmerón, la recientemente presentada Ciudad Deportiva Ambrosio Sánchez de la Vega de Acá y la creación de un centro municipal de mayores de Nueva Andalucía.

Iniciativas, estas, que se quedarán ya para el próximo mandato dados los plazos y que en mayo de 2027 se celebrarán nuevos comicios locales en España.

Un 7,2% más

Las cuentas de 2026 elaboradas por el equipo de gobierno para la ciudad de Almería superan los 297 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 7,2% y, en lo que respecta únicamente al Ayuntamiento de Almería, la cuantía se sitúa en 257 millones, un 4,85% más. La concejala de Economía, que ha definido el presupuesto como «ambicioso, responsable y equilibrado,», ha recalcado este lunes que, el año que viene, se «van a financiar las actuaciones más relevantes de la legislatura». No en vano, deben entrar en vigor los nuevos contratos de tres de los servicios municipales más importantes: recogida de residuos, limpieza viaria y de playas y mantenimiento de zonas verdes. A ellos se añade, además, la gestión de ayuda a domicilio, cuya inversión se verá disparada.

Solo estas cuatro partidas representan más de 71 millones, teniendo en cuenta que, en el caso de las dedicadas a limpieza y zonas verdes no abarcarán el año completo sino que se adjudicarán a lo largo del mismo. Por su parte, ha adelantado Lara que a partir del 1 de febrero comenzará a funcionar la nueva adjudicataria de la recogida y gestión de residuos en la capital almeriense.

