El Paseo de Almería culmina el grueso de las obras de la primera fase La arteria comercial se ha liberado del vallado hasta la calle Navarro Rodrigo, dejando un espacio diáfano por el que pueden caminar los almerienses

Hasta la altura del kiosco Tararí Ke te V, aproximadamente hasta la calle Navarro Rodrigo, el Paseo de Almería ha visto cómo su superficie transitable se ha ampliado para alivio de los almerienses y de los comercios que resisten en este eje histórico. En este tramo concreto, correspondiente a la fase uno, ha desaparecido el vallado que durante meses encorsetó la vida en el centro, y los peatones pueden caminar de nuevo por un espacio más amplio, abierto y cómodo. El Paseo ha culminado el grueso de esta primera fase y, aunque todavía quedan detalles por instalar, como el nuevo mobiliario urbano, la jardinería y la iluminación definitiva, el corazón de la ciudad empieza ya a mostrar la imagen de lo que será la gran transformación urbana de esta década.

El cambio es visible para cualquiera que atraviese la zona liberada: la plataforma única peatonal, la ampliación de la superficie transitable y el nuevo pavimento de granito permiten entrever cómo quedará finalmente un Paseo que durante meses parecía sepultado bajo maquinaria, ruido y polvo. No es todavía la versión definitiva, pero sí el primer gran alivio para vecinos y comerciantes tras meses de espera y de quejas. Como curiosidad, en el extremo de la obra, a la altura de Navarro Rodrigo, se mantiene un acceso provisional que solo permite entrar y salir de uno en uno, lo que provoca pequeños atascos de peatones en horas punta, una estampa llamativa que refleja cómo la estrechez todavía forma parte del día a día en esta arteria.

El proyecto, tal y como detalla la web municipal elpaseopasoapaso.com, se diseñó en tres fases: la primera, entre Puerta de Purchena y Navarro Rodrigo, debía culminar en mayo; la segunda, entre Navarro Rodrigo y General Tamayo, se programó de mayo a septiembre; y la tercera, entre General Tamayo y la Plaza Circular, está prevista para este otoño. La realidad, sin embargo, ha sido distinta. La primera fase se ha prolongado más de lo previsto y no fue hasta el pasado 15 de julio cuando se abrió al tránsito peatonal el primer tramo terminado, entre Puerta de Purchena y Concepción Arenal, un gesto del Ayuntamiento que sirvió para aliviar la presión de comerciantes y hosteleros que llevaban semanas denunciando un retraso «insostenible». Aquella apertura parcial mostró por primera vez el nuevo rostro del Paseo: aceras de piedra natural, sin bordillos, más accesibles y con continuidad visual. Aunque faltaban farolas, bancos y jardinería, la diferencia con respecto al paisaje de vallas y zanjas fue tan significativa que los vecinos lo celebraron como un punto de inflexión.

Lo cierto es que, a finales de mayo, el proyecto acumulaba un retraso evidente. Mientras el Ayuntamiento defendía en el Pleno que se estaban cumpliendo los plazos gracias al solape de tareas, sobre el terreno los avances eran más lentos: la primera fase aún no estaba terminada y la segunda apenas había arrancado. Fue necesario intensificar turnos de noche y de fin de semana para recuperar tiempo perdido, una estrategia que permitió acelerar durante junio y julio hasta llegar a septiembre con la primera fase prácticamente completada.

Hoy, a comienzos de septiembre, la segunda fase se encuentra todavía abierta en canal. Este tramo, entre Navarro Rodrigo y General Tamayo, ha supuesto la retirada de quioscos, la ejecución de canalizaciones subterráneas y la colocación de la solera de hormigón. El tránsito por la zona ha sido incómodo durante todo el verano, obligando entre otros a trasladar varias casetas hacia la Rambla de Almería, pero poco a poco el espacio empieza a ofrecer una continuidad con la fase uno, ya abierta.