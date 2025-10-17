Con pasamontañas y amenazados: incrementan un 37% las agresiones a los técnicos de Endesa Los operarios 'antienganches' se enfrentan a los defraudadores, que cada vez son más agresivos, respaldados por los cuerpos policiales

Nerea Escámez Almería Viernes, 17 de octubre 2025, 23:30

Es un día cualquiera de la semana. Un técnico de Endesa tiene que ir a un barrio a revisar un contador eléctrico. Se acerca a la fachada del inmueble provisto de una escalera y comienza su trabajo. La moradora está dentro hasta que decide salir al exterior a ver qué está sucediendo. Le quita el móvil y le araña la cara. «¿Qué estás haciendo? Te voy a denunciar», le amenaza la propietaria al ver la inspección del técnico que, ante la agresividad de la mujer, decide encerrarse en su vehículo y llamar a la Guardia Civil. «Se está autolesionando y yo no le he hecho nada, solo he venido a hacer mi trabajo», expone.

Casos como este, se repiten casi a diario. Los técnicos 'antienganches' han optado por ir cubiertos con pasamontañas y respaldados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para acceder a algunos barrios de Almería.

Al planificar una actuación, enviada a través de una solicitud a Subdelegacion del Gobierno, el respectivo cuerpo policial acompaña a los operarios de Endesa en un convoy policial. «Van más seguros con la policía», trasladan desde la compañía. De esta manera, pueden acabar con las artimañas de los vecinos que se 'enganchan' a la luz de forma ilícita y, además, frenar la actividad de las organizaciones criminales.

En datos aportados a IDEAL, en los últimos años han visto incrementadas en un 37% las agresiones a los técnicos que, además, tienen miedo de interponer una denuncia contra los defraudadores, cada vez más violentos.

Ante esta situación, la compañía eléctrica pide una mayor colaboración a las administraciones. Consideran que es una cuestión educacional, en lugar de económica. Necesitan que el mensaje cale en la sociedad almeriense para erradicar los enganches que suponen un problema de seguridad para los vecinos.