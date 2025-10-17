Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Con pasamontañas y amenazados: incrementan un 37% las agresiones a los técnicos de Endesa

Los operarios 'antienganches' se enfrentan a los defraudadores, que cada vez son más agresivos, respaldados por los cuerpos policiales

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:30

Comenta

Es un día cualquiera de la semana. Un técnico de Endesa tiene que ir a un barrio a revisar un contador eléctrico. Se acerca a la fachada del inmueble provisto de una escalera y comienza su trabajo. La moradora está dentro hasta que decide salir al exterior a ver qué está sucediendo. Le quita el móvil y le araña la cara. «¿Qué estás haciendo? Te voy a denunciar», le amenaza la propietaria al ver la inspección del técnico que, ante la agresividad de la mujer, decide encerrarse en su vehículo y llamar a la Guardia Civil. «Se está autolesionando y yo no le he hecho nada, solo he venido a hacer mi trabajo», expone.

Casos como este, se repiten casi a diario. Los técnicos 'antienganches' han optado por ir cubiertos con pasamontañas y respaldados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para acceder a algunos barrios de Almería.

Al planificar una actuación, enviada a través de una solicitud a Subdelegacion del Gobierno, el respectivo cuerpo policial acompaña a los operarios de Endesa en un convoy policial. «Van más seguros con la policía», trasladan desde la compañía. De esta manera, pueden acabar con las artimañas de los vecinos que se 'enganchan' a la luz de forma ilícita y, además, frenar la actividad de las organizaciones criminales.

En datos aportados a IDEAL, en los últimos años han visto incrementadas en un 37% las agresiones a los técnicos que, además, tienen miedo de interponer una denuncia contra los defraudadores, cada vez más violentos.

Ante esta situación, la compañía eléctrica pide una mayor colaboración a las administraciones. Consideran que es una cuestión educacional, en lugar de económica. Necesitan que el mensaje cale en la sociedad almeriense para erradicar los enganches que suponen un problema de seguridad para los vecinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tráfico vuelve a Los Molinos y el bus urbano recupera su trayecto habitual
  2. 2 Alerta en Benahadux y Carboneras por nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental
  3. 3 Educación licita por casi 10 millones de euros las obras del nuevo IES de Las Marinas
  4. 4

    El empeño de los futuros médicos por salvar vidas brilla en el Virgen de las Nieves
  5. 5 La I Feria Internacional de la Cerveza llega con lucha medieval como atractivo
  6. 6 Pacientes de cáncer de mama crean la campaña de la AECC que cuenta la realidad en su relación con la enfermedad
  7. 7 Marcha saludable y carrera de adultos: llega la marcha solidaria de Halloween de El Ejido
  8. 8 La procesión extraordinaria de la Macarena en 2026 que ha quedado en un conato
  9. 9 El IMD abre el período de inscripción a la Liga Municipal de Petanca
  10. 10 Cuevas del Almanzora volverá a ser referente con el XXI Concurso Ornitológico y

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Con pasamontañas y amenazados: incrementan un 37% las agresiones a los técnicos de Endesa

Con pasamontañas y amenazados: incrementan un 37% las agresiones a los técnicos de Endesa