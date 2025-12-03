El pasacalles anunciador de la Navidad de Almería parte este viernes de la Puerta de Purchena
El primer desfile de la programación navideña tiene prevista su salida a las 18 horas para conducir a los almerienses hasta la plaza de la Catedral
Almería
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:01
La Puerta de Purchena, que todavía ayer por la mañana estaba perimetrada y en obras, es el punto de partida previsto para el primer pasacalles ... de laNavidad de Almería. El programa de actividades navideñas presentado la semana pasada por parte del Ayuntamiento de Almería prevé que a las 18 horas de mañana, desde este punto de la ciudad, parta el desfile 'El secreto de las hadas' de Jauja Espectáculos. Eso sí, el encendido extraordinario de las luces de Navidad, en la que actuará el Coro Gospel It, tiene su ubicación en la plaza de la Catedral de Almería, donde también se ofrece la fiesta de animación 'Canta la Navidad' y el 'Show Led Blanco' de la Compañía Maral.
Un arranque de las semanas de celebración para el que es esencial que los trabajos que se desarrollan en laPuerta de Purchena estén finalizados. Para los más escépticos, la instalación del gran árbol de luces y un tiovivo navideño parecen garantizar que así será.
Por su parte, en el tramo ya (casi) finalizado del Paseo de Almería, que está abierto y es completamente transitable desde hace meses, también habrá actividades durante estas fechas. Concretamente, en base de nuevo a la programación oficial diseñada por el Consistorio capitalino, se ofrece entre laPuerta de Purchena y la intersección con la calle Navarro Rodrigo 'Un Paseo en Navidad', actividad para toda la familia que contará con ludoteca, juegos, cuentacuentos, animación musical, bailes, 'photocal'... y, por supuesto, la presencia de Papá Noel y los Reyes Magos. Esta actividad se va a mantener en horario desde el 22 de diciembre al 4 de enero, aunque con cerrará los días 25 y 31 de diciembre así como el 1 de enero.
