Trabajadores, en la Puerta de Purchena, donde las obras conviven con elementos navideños. D. Roth

El pasacalles anunciador de la Navidad de Almería parte este viernes de la Puerta de Purchena

El primer desfile de la programación navideña tiene prevista su salida a las 18 horas para conducir a los almerienses hasta la plaza de la Catedral

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:01

Comenta

La Puerta de Purchena, que todavía ayer por la mañana estaba perimetrada y en obras, es el punto de partida previsto para el primer pasacalles ... de laNavidad de Almería. El programa de actividades navideñas presentado la semana pasada por parte del Ayuntamiento de Almería prevé que a las 18 horas de mañana, desde este punto de la ciudad, parta el desfile 'El secreto de las hadas' de Jauja Espectáculos. Eso sí, el encendido extraordinario de las luces de Navidad, en la que actuará el Coro Gospel It, tiene su ubicación en la plaza de la Catedral de Almería, donde también se ofrece la fiesta de animación 'Canta la Navidad' y el 'Show Led Blanco' de la Compañía Maral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

