A ver qué pasa ahora con el AVE Trenes AVE estacionados en la estación de Santa Justa en Sevilla. / IDEAL Stop and go Lentas y anticuadas, así son nuestras comunicaciones por tren, a pesar de estar bien metidos en el siglo XXI DAVID BAÑOS ALMERÍA Domingo, 30 septiembre 2018, 00:13

Hace mucho, mucho tiempo que Almería espera unas mejoras ferroviarias que nunca llegan. Se cambiaron los trenes Talgo por otros un poco más modernos, pero el trayecto entre nuestra ciudad y la capital de España sigue siendo largo, muy largo. Lo mismo sucede con la conexión con Santa Justa, en la capital andaluza. Lentas y anticuadas, así son nuestras comunicaciones por tren, a pesar de estar bien metidos en el siglo XXI. Además, por si todo esto fuese poco, también son insuficientes, ya que permanecemos incomunicados con el levante. Esta sigue siendo la realidad de nuestra provincia ahora que termina septiembre de 2018. Es verdad, nos han prometido muchas cosas, pero no hemos conseguido que se haga realidad ni una sola de ellas. Yo estaba allí, sosteniendo un micrófono, cuando aquel ministro del gobierno Aznar dijo que tendríamos el Euromed en 2005 ¡Menudo visionario! Por no llamarlo de otra manera. Pero no le vamos a echar toda la culpa ahora a Rodrigo Rato, que el hombre ya tiene bastante con lo suyo. Con el paso de los años han continuado los despropósitos. Las obras del AVE se han ido acelerando y frenando, alternativamente, hasta que durante los últimos años se quedaron en vía muerta. En estos momentos, Almería es más isla que nunca, pues la Alta Velocidad está próxima a ser una realidad en Murcia y Granada, las dos provincias con las que limitan nuestras fronteras. Granadinos y murcianos también llevan esperando lo suyo, pero a nosotros nos queda más, muchísimo más.

¡Cómo somos los almerienses! Resulta que esta semana nos hemos puesto contentos porque el Gobierno ha dicho que las obras del AVE siguen adelante. Salen a licitación tres tramos, entre Murcia y Almería, por valor de casi 450 millones de euros ¡Ya era hora! Tranquilo, querido lector, porque las obras no empezarán antes de 2019 ¡No hay prisa! La idea del Ministerio de Fomento es que todos los tramos se estén ejecutando durante 2021. Según las previsiones del ejecutivo no sería hasta dos años después cuando los almerienses podríamos subirnos desde casa en uno de estos trenes rápidos, cómodos y modernos. Así que, en el mejor de los casos, eso no sucederá hasta dentro de cinco años más: 2023. No puedo más que sorprenderme ante las muestras de euforia y optimismo que me he ido encontrando estos días por las redes sociales. Es importante que el gobierno del PSOE ratifique su compromiso con las obras del AVE, pero hacer otra cosa habría sido una canallada para nuestra tierra. Lo que sucede es que nadie se compromete a tratar de correr un poco más, a llegar antes a la meta, aunque sea con la lengua fuera. Claro, después de todo lo que hemos visto, oído y vivido, cuesta creerse que algún día llegará hasta aquí la Alta Velocidad ferroviaria ¿Usted cómo lo ve?

Los empresarios del levante español se reunían esta semana en Barcelona para reivindicar la ejecución del Corredor Mediterráneo. Allí fue dónde le arrancaron el compromiso al ministro José Luis Ábalos. No es un capricho, se trata de la obra civil más importante desde un punto de vista estratégico, porque es la actuación que puede aportar mayor progreso al país. Consiste en conectar Algeciras con Francia, a través de la costa, mediante un trazado de 1.300 kilómetros, que deberá a su vez ser accesible para los puertos. Esta será otra batalla más que habrá que librar en el futuro: la conexión con el puerto de Almería. Aún hay algo más que todavía no está claro y deberíamos tener resuelto cuando llegara el AVE ¿Saben a qué me refiero? Sí, es un tema recurrente y todavía más efímero que la Alta Velocidad en nuestra provincia. Me estoy refiriendo al soterramiento del ferrocarril ¿Lo veremos usted y yo? De momento ni siquiera se han iniciado las obras para soterrar el paso a nivel de El Puche. Lo único que va cambiando en el entorno de las vías es la carretera de Sierra Alhamilla. Las obras de ampliación de la calzada están muy avanzadas. El muro ha pasado a la historia, sustituido por unos separadores de color blanco. De ese mismo color luce ya el puente que conecta la carretera de Ronda con Ciudad Jardín. También avanzan las obras de rehabilitación de la antigua estación de RENFE. No obstante, todavía no sabemos a qué se destinarán esas instalaciones.

En Almería también suceden cosas, puede que más lento que en otros sitios, pero la propia inercia del transcurrir de los años permite que algunos proyectos avancen, aunque sea despacio, muy lentamente. Los ciudadanos necesitamos estas comunicaciones para poder contar con las mismas oportunidades que el resto de nuestros vecinos españoles y europeos. Los turistas también las demandan para venir a vernos más veces y en mejores condiciones. Nuestras empresas también las esperan para poder comercializar sus productos de manera más rápida y sostenible. Por ejemplo, nuestros tomates llegarán a los mercados europeos en menos días, con lo que ganaremos en competitividad, porque estaremos alargando la vida de nuestros productos frente a nuestros clientes y frente a los consumidores finales. Incluso reduciremos la huella de carbono. El corredor traerá progreso y oportunidades para todos. El problema es sólo saber cuándo. Ojalá esta vez sea la definitiva, aunque la inestabilidad institucional a la que apunta el país hace que nos podamos temer cualquier cosa. La provincia merece una oportunidad, para poder competir con otros territorios en igualdad de condiciones.

Desde un punto de vista técnico no somos una isla, rodeada de mar por todas partes. Tampoco somos una península, bañada por todos lados excepto por uno. Pero que bien lo estamos disimulando. Lo que sí somos es una esquina y lo que es peor, tenemos complejo de 'corner'. Contamos con un vuelo a Sevilla subvencionado desde hace años, que permite mantener una conexión de 26 minutos de duración entre ambos puntos ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con destinos estratégicos como Madrid o Barcelona? Si los precios de los billetes de avión no fuesen tan caros podríamos incrementar nuestra competitividad vía aeropuerto. Las instalaciones de El Alquián son modernas y funcionales, pero siempre nos acabamos estrellando con el problema de los euros. ¡Menos mal que nuestras carreteras no están mal y que desde hace algún tiempo tenemos línea directa con Málaga! Aquí en el sureste español las cosas tardan mucho en cambiar. Este otoño va camino de no cambiarse ni siquiera la hora, para adaptarnos al horario europeo. Amigo, es domingo, salga a la calle y aproveche el día porque ya hay quien pierde bastante el tiempo por todos nosotros.