Los partidos de la oposición critican la propuesta de presupuestos de Almería para 2026

El día 5 de noviembre, justo en una semana, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almería debatirá en pleno la propuesta de presupuestos para 2026 ... realizada por el equipo de gobierno. Aún con datos por analizar, las primeras impresiones de la oposición son, claramente, negativas.

«No hay una sola idea nueva, ni una visión de ciudad moderna y cohesionada; solo parches y anuncios reciclados para intentar tapar años de mala gestión», trasladó ayer Raúl Enríquez, concejal del Grupo Municipal Socialista. Pone como «ejemplo más claro» de ello la rehabilitación del Paseo de Almería, que, a su juicio, es «una obra que ha sido un auténtico desastre de principio a fin» en lugar de la «intervención ejemplar» que, aseguró, prometía el Consistorio.

«También vuelven a prometer lo que llevan prometiendo desde hace décadas, como la rehabilitación del Torreón de Cabo de Gata, un proyecto anunciado por tres alcaldes del PP diferentes y que sigue sin hacerse realidad». Además, criticó que el PP presenta «como mérito propio obras financiadas con fondos europeos, como el Arena Center del Toyo o la rehabilitación del Museo de Almería, proyectos que no son fruto del esfuerzo del Ayuntamiento, sino del compromiso de Europa con el desarrollo de las ciudades. El PP no invierte, se limita a colgarse medallas con dinero ajeno».

Incidió el edil que «2026 será el año en que los almerienses empiecen a pagar el doble por la tasa de basura».

Precisamente, sobre impuestos y tasas también se posicionó ayer Vox, que valora «muy negativamente» las cuentas presentadas. «El equipo de gobierno del Partido Popular presume cada año de aumentar los presupuestos, sin embargo, no dicen que lo hace a costa de subir la presión fiscal a la gente», afirmó el portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas.

No dudó en lamentar que apenas les han dado «una semana para revisar las cuentas municipales» y que han conocido la fecha del pleno «por la prensa». «Esto es otro indicador de que el PP usa su mayoría absoluta de forma absolutista y despótica», arguyó Rojas, incidiendo en que «el grado de ejecución sigue bajando cada año».

Desde Podemos-IU-LV, su portavoz municipal, Alejandro Lorenzo, abundó también en que se presetaran los presupuestos antes a la prensa que a los grupos de la oposición. Consideró que son unas cuentas «continuistas» de las anteriores y que «no mejoran apenas nada» e, incluso, satirizó sobre el hecho de que el PP saque pecho por la cifra récord: «A mínimo que se le suba un 2% ya van a ser siempre superiores, puesto que los últimos fueron los mayores, pero no por eso son unos buenos presupuestos».

Para Lorenzo «adolecen, como siempre, de reforzar los servicios públicos» y de «mirar por la ciudad». En su lugar, cree que «perpetúan la privatización en todos y de cada uno de nuestros servicios».