Imagen de archivo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Almería. R. I.

Los partidos de la oposición critican la propuesta de presupuestos de Almería para 2026

PSOE, Vox y IU-Podemos cuestionan las cuentas del PP, sobre las que tendrán que debatir en una semana durante el Pleno Municipal en el que se prevé su aprobación inicial

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:02

Comenta

El día 5 de noviembre, justo en una semana, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almería debatirá en pleno la propuesta de presupuestos para 2026 ... realizada por el equipo de gobierno. Aún con datos por analizar, las primeras impresiones de la oposición son, claramente, negativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

