Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Parte una rotación con 200 militares de la OTAN hacia el flanco este de Europa

Se prevé que las próximas salidas, que se harán tanto desde el aeropuerto almeriense como desde Madrid, tengan lugar los días 13, 15 y 17 de diciembre

E. P.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:20

Comenta

La primera rotación con unos 200 militares del contingente F-E SVK-V que se desplegará durante los próximos seis meses en Eslovaquia para dar ... continuidad a la misión de la OTAN en el flanco este de Europa partió ayer jueves desde el Aeropuerto de Almería en su misión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una excavación y la puesta en valor de estructuras romanas: proyectos de futuro para El Ejido
  2. 2 La abogada de la madre del niño asesinado en Garrucha dice que su clienta niega haber participado en los hechos
  3. 3 Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería
  4. 4 Así ha sido la reacción de los almerienses al libro de Juan Carlos I
  5. 5 Huelga de médicos en Almería: «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza»
  6. 6 La Junta invierte más de 1,8 millones de euros para mejorar centros educativos del Poniente
  7. 7 El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención
  8. 8 La defensa del presunto autor de la muerte de Luca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal
  9. 9 Santa Ana y Virgen del Carmen, protagonistas del Belén Municipal de Roquetas
  10. 10 Air Nostrum suspende por «razones operacionales» dos vuelos entre Almería y Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Parte una rotación con 200 militares de la OTAN hacia el flanco este de Europa

Parte una rotación con 200 militares de la OTAN hacia el flanco este de Europa