El parque de vehículos en Almería sigue aumentando pese a que los coches no dejan de subir de precio

El parque automovilístico de Almería no deja de crecer. Ni el encarecimiento de los vehículos, que en los últimos cinco años acumulan subidas del 40% ... al 50%, ha frenado la expansión del número de coches en circulación. La provincia alcanzó en el último registro anual un nuevo récord con 400.066 turismos registrados, marcando una tendencia al alza que se mantiene de forma ininterrumpida desde 2012.

Los turismos continúan siendo el gran motor del parque móvil de la provincia. Los datos muestran una progresión clara, desde los 319.662 de 2012, pasando por los 361.888 de 2018, y los 388.299, 396.485 y 400.066, de 2021, 2023 y 2024, respectivamente. Solo en el último año se sumaron 3.581 unidades nuevas, un incremento notable que confirma que, pese al alza de precios, los almerienses siguen optando masivamente por el vehículo privado.

El crecimiento no se limita a los turismos. El parque total de vehículos también ha aumentado de forma sostenida en la última década. Ha pasado de 477.576 en 2012 a 595.107 vehículos en 2024. Esto supone un incremento de más de 117.000 unidades en doce años. Entre 2023 y 2024, el parque provincial creció en 9.010 vehículos, pasando de 586.097 a 595.107.

Camiones, motos y hasta los tractores: todos crecen

El aumento afecta a prácticamente todas las tipologías de vehículo. Los camiones y furgonetas pasan de 94.853 unidades en 2012 a 101.674 en 2024, mientras que las motocicletas, uno de los segmentos más dinámicos, pasan de 38.396 a 56.245 unidades. El resto de tipologías también incrementan su número, incluyendo autobuses, tractores industriales y otros vehículos, como remolques o grúas.

El aumento del parque móvil, especialmente de los turismos, sitúa a Almería en la línea del crecimiento nacional registrado desde 2012. La dependencia del vehículo privado, la dispersión geográfica, la actividad agrícola y logística y la renovación progresiva del parque son factores que explican esta tendencia.

Otros factores que podrían influir en la necesidad que sienten los ciudadanos de adquirir un turismo es la preferencia de usarlos frente al uso del transporte público, como las líneas de autobús, ya sea urbano, metropolitano o interurbano, el tren y otros medios.

Un número creciente de almerienses sigue primando la agilidad en los desplazamientos y la comodidad del vehículo propio, sin dejarse tentar por el bajo coste de medios de transporte como los autobuses, por ejemplo, algo que muchos ciudadanos parecen no tener en cuenta.

En un contexto de transición hacia la movilidad sostenible y limpia, en el que las administraciones anuncian que están poniendo más recursos en mejorar y desarrollar el transporte público y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aún sigue habiendo una gran cantidad de personas que prefieren disponer de su propio medio de transporte.

A pesar de que adquirir un vehículo es hoy mucho más caro que hace una década, los datos confirman que el coche sigue siendo esencial en la vida diaria de los almerienses, y que el parque de vehículos continúa en expansión sin señales de agotamiento.