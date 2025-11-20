Este parque de la capital vuelve a tener un kiosco de restauración

Los parques de las ciudades actúan, muchas veces, como auténticos refugios urbanos donde vecinos y visitantes buscan tranquilidad y aire libre. Los de Almería no ... son una excepción y ya sean más grandes o más pequeños, sus zonas verdes invitan a pasear o simplemente relajarse, mientras que los kioscos y chiringuitos que se encuentran en muchos de ellos ofrecen la posibilidad de tomar algo, compartir tapas o disfrutar de un café en un entorno agradable y familiar.

Estos espacios son puntos de encuentro habituales para muchos almerienses y un ejemplo de ello es el Parque Gloria Fuertes, que vuelve a contar con un quiosco de restauración. Este ha abierto ya sus puertas con una propuesta gastronómica variada y un ambiente renovado. El establecimiento, bautizado como Kiosko Samali, ofrece desayunos, tapas, platos para compartir y especialidades como paellas, pensados para disfrutar en familia o con amigos.

El quiosco no solo sorprende por su oferta culinaria, sino también por su estética. El artista urbano Nauni Dank ha intervenido sus muros con espacios dedicados al personaje de cómic Betty Boop, aportando color y creatividad al entorno del parque.

Un lugar único

En redes sociales, la responsable del kiosco invita a vecinos y visitantes a acercarse: «Este es un lugar único para tapear y disfrutar de una experiencia gastronómica diferente. Ofrecemos una amplia variedad de tapas sin suplemento, platos para compartir y somos especialistas en paellas, todo a precios muy económicos. Un espacio ideal para reunirse, compartir y saborear lo mejor de la cocina tradicional.»

La propietaria también destaca la comodidad y el ambiente familiar del lugar: «Hemos abierto recientemente en el Parque Gloria Fuertes. Aquí podéis encontrar desayunos, tapillas, platos para compartir y paellas. Contamos con una zona de arboledas y parque para que los niños puedan disfrutar y jugar. En invierno estamos aquí y en verano nos vemos en el chiringuito del Sevillano en la playa. Os invitamos a que vengáis a probar nuestras tapillas, pescadito frito y todo lo que queráis. Os esperamos con mucho gusto.»

El regreso del kiosco convierte al Parque Gloria Fuertes en un punto de encuentro gastronómico y familiar, que espera dar vida y concentrar a muchos almerienses y visitantes de la ciudad para pasar buenos ratos degustando su gastronomía y disfrutando del bueno tiempo que acostumbra a tener la capital.