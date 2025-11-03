El Parque del Boticario, a la espera de la recepción de obras y la inauguración oficial
La Junta de Andalucía ha invertido 2,5 millones de euros para devolverle el esplendor perdido desde su creación en el año 2005
Almería
Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:22
La Junta de Andalucía ha dado ya por concluidas las obras de recuperación del parque periurbano de El Boticario, una actuación en la que ha ... invertido 2,5 millones de euros para devolver su esplendor a un espacio verde que había dejado de serlo.
El siguiente paso para su disfrute será la recepción de los trabajos por parte de la Administración autonómica, previa a la inauguración oficial en una fecha aún por determinar y su traspaso al Consistorio de la capital para su gestión posterior.
«Ya estamos más cerca de que el Parque del Boticario vuelva a ser un gran activo de Almería, un espacio de alta calidad ambiental para el contacto con la naturaleza y el esparcimiento», ha declarado a IDEAL el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel de la Torre, que ha detallado que el consejero Ramón Fernández-Pacheco fue el que «tomó la iniciativa de recuperar el parque», dado que «conocía bien esa deuda que la Junta de Andalucía tenía con la ciudad de Almería».
El representante autonómico ha destacado, en este sentido, «el compromiso del Ayuntamiento de Almería que, una vez corregidos los defectos que tenía el parque desde sus inicios y los ocasionados por los años de abandono, va a integrarlo en el patrimonio natural de la ciudad». De ahí que considere esta actuación como «un ejemplo de cooperación y trabajo al servicio de los almerienses».
Con la recuperación integral de este espacio verde, la Junta de Andalucía ha recuperado un parque emblemático de la ciudad de Almería, que había sufrido un progresivo deterioro desde su inauguración en el año 2005.
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, visitó en febrero pasado los trabajos en curso y subrayó la importancia de esta intervención para devolverle su función como referente medioambiental y educativo.
La idea es que, tras su inauguración, el Ayuntamiento de Almería asuma la gestión y el mantenimiento del parque y garantice su sostenibilidad a largo plazo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión