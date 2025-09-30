El Parque de las Almadrabillas viajará del 3 al 12 de octubre a Munich con el Oktoberfest Pensada para todos los públicos, y con acceso gratuito, esta experiencia tradicional alemana aunará gastronomía y ocio, con actuaciones musicales en directo

Bernardo Abril Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 20:11

Los amantes de la buena cerveza y la gastronomía alemana están de enhorabuena. Un año más, la ciudad de Almería se sumará a la tradición alemana de celebrar el Oktoberfest, uno de los eventos más populares a nivel mundial con la llegada del otoño desde hace más de 200 años que ha sido capaz de traspasar las fronteras de Munich y adaptarse a cada ciudad.

El concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, y Jaime Villa, Área Manager de Heineken en Almería y Granada, han sido los encargados de presentar esta nueva edición, que tendrá lugar del 3 al 12 de octubre en la gran carpa que se ubicará en el Parque de las Almadrabillas.

«Una cita ya consolidada en el calendario de eventos de nuestra ciudad que aúna cultura, gastronomía, ocio y tradición en un entorno festivo y familiar abierto a todos los públicos», ha destacado Óscar Bleda, que ha avanzado que la propuesta de este año «es más ambiciosa», ya que contará con novedades como la creación de un espacio definido para los menores al objeto de que «las familias puedan disfrutar con tranquilidad y seguridad». Además, se ampliarán también las zonas de restauración, que pasarán de dos a cuatro.

Bajo el cargadero del mineral del Parque de las Almadrabillas se ubicará la gran carpa en la que se celebrará el Oktoberfest. El acceso será gratuito durante los diez días consecutivos que durará el evento. El horario será de 18 a 24 horas, de domingo a jueves, y de 12 del mediodía a 2 de la madrugada, durante los fines de semana. Durante todos los días habrá música de ambiente y actuaciones musicales en directo, tanto con DJs de la talla de Míriam Amat como con grupos como Los Vinilos o Generación Beta, entre otros.

«Es, en definitiva, un evento que no solo busca el entretenimiento, sino también la dinamización del centro urbano, el impulso al comercio local y la creación de un espacio gastrocultural y turístico que atraiga tanto a almerienses como ha visitantes», ha apuntado Óscar Bleda, que ha destacado que el Oktoberfest de Almería superó los 20.000 asistentes en ediciones anteriores, siendo el 15% de fuera de la ciudad.

El delegado de Heineken España en Almería y Granada, Jaime Villa, ha señalado por su parte que el Oktoberfest, «la fiesta de la cerveza más importante del mundo, se ha consolidado en Almería como la más importante de toda Andalucía». Tal y como ha avanzado, en esta ocasión, los asistentes podrán degustar varias especialidades de cervezas, entre las que se encuentran la Paulaner Oktoberfestbier, una tipo lager de 6 grados; la Paulaner de trigo, Weissbier, de 5 grados; y la Paulaner Salvator, de mayor graduación, con 7,9.

Además, como es tradicional, se podrá degustar comida típica bávara compuesta de salchichas Frankfurt, Bratwurst, codillo de cerdo o bretzel, entre otras propuestas gastronómicas.

«Invitamos a todos los almerienses a que pasen por allí a disfrutar de la cultura alemana y disfruten de nuestros productos siempre con un consumo totalmente responsable para poder disfrutar y vivir una experiencia superemocionante e inolvidable», ha concluido Villa.

Temas

Almería

Oktoberfest