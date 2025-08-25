Parón insólito: los 'cacharricos' se apagan durante dos horas por una huelga en la Feria de Almería Los feriantes denuncian que el alquiler obligatorio de limitadores, entre 1.000 y 1.400 euros, es un gasto imposible de asumir en plena crisis del sector

David Roth Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 21:55

La feria de Almería ha vivido una jornada insólita: los feriantes han protagonizado una huelga durante alrededor de dos horas en protesta por la imposición del alquiler de limitadores de sonido en sus atracciones, cuyo coste oscilaría entre 1.000 y 1.400 euros.

Un propietario de varias atracciones, que ha preferido mantener el anonimato, ha explicado que la medida les resulta «inasumible» en un contexto en el que la feria atraviesa un periodo de «capa caída» y los gastos de mantenimiento ya son elevados. «Cuando se concedieron las atracciones, este requisito no estaba incluido. A mitad de proceso nos han querido imponer un gasto extra, y no lo podemos sufragar», denunció.

Los feriantes aseguran que desde un principio han estado dispuestos a mantener el volumen de sus equipos a un nivel razonable. «Hemos dicho que nuestras atracciones van a tener el sonido bajo, se puede venir a medir. Y si algún compañero incumple, que se le precinte la atracción. Pero no nos pueden obligar a pagar todos por algo que no estaba en las condiciones iniciales», añadió el mismo feriante.

La protesta se inició sobre las 19:30 horas, cuando los trabajadores decidieron apagar las atracciones y mantenerlas cerradas. Según explican, tras varias conversaciones con Alcaldía y el concejal encargado, lograron un acuerdo provisional: reabrir los equipos de sonido con un límite fijado en 90 decibelios, sin necesidad de instalar los limitadores. La reapertura de las atracciones se produjo pasadas las 21:20 horas, tras casi dos horas de huelga.

Los feriantes advierten de que, si vuelve a imponerse este gasto, no descartan nuevas movilizaciones durante el resto de la feria.