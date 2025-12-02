Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un camarero limpia una mesa en la terraza de un bar. R. I.

El paro baja a mínimos en Almería en noviembre: 43.196 desempleados

La provincia alcanza el menor dato de desempleo en el penúltimo mes del año desde 2007

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:24

El número de almerienses en situación de desempleo se redujo en 439 personas en noviembre respecto al mes anterior, lo que representa un descenso del ... 1,01%, si bien, en comparación con un año atrás, la provincia cuenta con 4.152 personas en paro menos, un 8,77%. En ambos casos, Almería arroja datos más positivos que los observados, de media, en todo el país, donde la diferencia entre octubre y noviembre es del 0,77% y la interanual, 6,23%. En total, el mes pasado cerró en España con 18.895 personas menos en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

