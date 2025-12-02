El paro baja a mínimos en Almería en noviembre: 43.196 desempleados

El número de almerienses en situación de desempleo se redujo en 439 personas en noviembre respecto al mes anterior, lo que representa un descenso del ... 1,01%, si bien, en comparación con un año atrás, la provincia cuenta con 4.152 personas en paro menos, un 8,77%. En ambos casos, Almería arroja datos más positivos que los observados, de media, en todo el país, donde la diferencia entre octubre y noviembre es del 0,77% y la interanual, 6,23%. En total, el mes pasado cerró en España con 18.895 personas menos en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En datos absolutos, la última actualización del Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicada este martes, indica que, al cierre de noviembre se tenía constancia en la provincia de Almería de 43.196 personas en situación de desempleo. Para encontrar un dato inferior a este hay que remontarse al año 2007, cuando se contaban en Almería 30.427 personas desempleadas en el mismo mes de noviembre. Tras esta fecha, jamás se había bajado de 50.000 parados en la provincia en el penúltimo mes hasta el año pasado.

La tónica que no varía es que la mayoría de las personas sin empleo en Almería son mujeres. Noviembre finalizó con 25.339 féminas sin trabajo frente a 17.857 hombre. Una diferencia que, sin embargo, no se da en todos los tramos de edad por igual. Las cifras de Trabajo indican, de hecho, que entre menores de 25 años ellas son menos, con 1.816 frente a 2.174 hombres. En total, el paro juvenil asciende a 3.990 personas en la provincia, un 9,2%.

Por sectores, el grueso del desempleo en Almería lo representan personas cuyo último trabajo fue en el ámbito de los servicios, que ascendieron en noviembre a 28.352, esto es, más de dos de cada tres parados almerienses. Aún a sí, descendió el paro en este ámbito en 276 personas. En agricultura se contabiliazó un centenar menos de desempleados, situándose este dato en 3.885 personas. En construcción fueron 67 menos y 3.790, en total; y en el sector industrial, en noviembre hubo cinco desempleados menos, 1.766. Solo se incrementó entre las personas sin empleo anterior, con nueve casos más, situándose, así, en 5.433 almerienses.

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre en Almería, por su parte, fue de 23.325, lo que suponen 2.897 contratos menos que en el mes de octubre (-11,05%) y 915 contratos menos que en el mes de noviembre de 2024 (-3,77%). Del total de contratos,14.312 se suscribieron en el sector servicios, 7.124 en la agricultura, 1.095 en la construcción y 794 en la industria. Los contratos que han suscrito ciudadanos extranjeros son 11.154 mientras que los de carácter indefinido fueron 13.755 y temporales, 9.570, ha apuntado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado este martes.

En lo que va de año se han suscrito en Almería 230.320 contratos de los que 126.090, es decir el 54,75%, han sido indefinidos y el resto, 104.230, el 45,25%, son temporales.

Prestaciones por desempleo

El número de personas beneficiadas por la protección que otorga el sistema de prestaciones por desempleo financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería durante el mes de octubre fue de 27.921. De este total, 16.265 percibieron prestación contributiva por desempleo, 10.278 subsidio por desempleo, 63 renta activa de inserción y 1.315 subsidio de eventuales agrarios.

Los ciudadanos extranjeros que perciben alguna prestación por desempleo ascienden a 8.541, lo que representa el 5,12% del total nacional. De ellos, 6.668 son de países no comunitarios y 1.873 de países comunitarios. La cantidad total que el SEPE ha destinado a financiar las prestaciones por desempleo en el mes de octubre en Almería asciende a 43,33 millones de euros.

Por otra parte, la cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario es de 1.009,2 euros al mes, y el plazo medio de reconocimiento de la prestación de 3,57 días.

Afiliación

La afiliación media del mes de noviembre ha sido de 340.546 trabajadores afiliados, lo que supone un incremento de 9.291 afiliados respecto a octubre, un 2,80 % más. Esta cifra de afiliación es la más alta registrada en la Almería en toda la serie histórica, superándose por primera vez en la historia en la provincia la cifra de 340.000 afiliados.

En términos interanuales, hay hoy 6.192 afiliados más que hace un año, es decir, en noviembre de 2024, lo que porcentualmente es un 1,85 % más. En la actualidad, en Almería se encuentran afiliados en el Régimen General 275.971 trabajadores, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 63.636, y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 939. Del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, 58.089 trabajadores están afiliados al Sistema Especial Agrario y 2.216 al Sistema Especial para Empleados del Hogar.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos, del mes de octubre, se registraron en Almería 81.696 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Ello supone un incremento de 7.003 trabajadores extranjeros afiliados respecto a septiembre (9,38%) y un incremento de 3.117 trabajadores extranjeros afiliados respecto a octubre de 2024 (3,97%). Esta cifra representa un 24,66% sobre el número total de personas afiliadas en la provincia registrado en el mes de octubre (331.255).

Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería son 54.877 hombres y 26.819 mujeres. Por otra parte, 64.996 son nacionales de países no comunitarios y 16.700 nacionales de países comunitarios.