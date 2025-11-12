La pareja almeriense, primera en abandonar La Isla de Las Tentaciones por indisciplina

Los almerienses Nieves y Lorenzo han puesto fin a su paso por la novena edición de La Isla de las Tentaciones antes de tiempo. La ... pareja se ha convertido en la primera expulsada disciplinariamente del programa después de que todos los concursantes incumplieran las normas al acercarse a sus parejas durante el encuentro en el que debían colocar un collar para elegir a su soltero favorito.

Como consecuencia, la dirección del reality decidió que fueran los propios protagonistas quienes eligieran qué pareja debía abandonar la experiencia. La presentadora del reality, Sandra Barneda, fue la encargada de comunicarlo en ambas villas, recordando que había advertido de las consecuencias de saltarse las reglas: «Una pareja, esta misma noche, abandona de forma definitiva La isla de las tentaciones».

La votación se realizó de forma individual y el resultado terminó señalando a Nieves y Lorenzo. En la villa de las chicas, Almudena llegó a romperse entre lágrimas al no saber a quién votar, aunque finalmente se decantó por Nieves. El resto de sus compañeras coincidieron en que la almeriense «no había encontrado su tentación», al igual que su pareja.

«Me parece injusto, porque quiero ver cómo está mi pareja, sé que se va a tentar y si veo que se suelta, yo también me voy a soltar. Pero las entiendo», confesó Nieves antes de marcharse. Mientras tanto, en la villa de los chicos, Lorenzo fue votado por todos sus compañeros, que justificaron su decisión asegurando que «es la persona que peor lo está pasando aquí» y que «tampoco tiene tentación».

El resultado se comunicó por megafonía y ambos fueron citados en la llamada 'hoguera de las consecuencias'. Allí se reencontraron visiblemente nerviosos y emocionados. «Estoy súper feliz de ver a mi novia, aunque con la espina clavada por no haber sido más fuerte y llegar hasta el final», dijo Lorenzo. Nieves, por su parte, reconoció que la experiencia le había servido para darse cuenta de que había cosas de su pareja que no le gustaban: «Siento que tiene que cambiar muchísimas cosas y no me voy a conformar con algo que no me gusta».

El reencuentro terminó con un enfrentamiento entre ambos al ver las imágenes del otro. Lorenzo fue el primero en pronunciarse y aseguró que quería irse con Nieves y casarse con ella. La respuesta de la almeriense, sin embargo, quedó en el aire hasta la próxima entrega. Sin embargo, en el siguiente episodio, Nieves decidió finalmente marcharse del programa con su pareja, eso sí, condicionando el compromiso, (pues Lorenzo propuso matrimonio a Nieves hace escasos meses) a que «cambien cosas en la relacion».