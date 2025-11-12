Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La pareja almeriense, primera en abandonar La Isla de Las Tentaciones por indisciplina

Nieves y Lorenzo han dejado el reality antes de tiempo por una decisión del programa nunca antes vista

David Roth

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:22

Los almerienses Nieves y Lorenzo han puesto fin a su paso por la novena edición de La Isla de las Tentaciones antes de tiempo. La ... pareja se ha convertido en la primera expulsada disciplinariamente del programa después de que todos los concursantes incumplieran las normas al acercarse a sus parejas durante el encuentro en el que debían colocar un collar para elegir a su soltero favorito.

