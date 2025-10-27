Una pareja almeriense pondrá a prueba su relación en La Isla de las Tentaciones

David Roth Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 18:03 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

Las luces de la tentación vuelven a encenderse en Mediaset. La Isla de las Tentaciones, el programa más visto de la televisión española en su franja horaria, volverá este lunes 3 de noviembre a descargar el más arduo contenido sociocultural que impregna a la 'caja tonta'. En esta ocasión y, por primera vez, dos almerienses viajarán a la República Dominicana para poner a prueba su amor ante la atenta mirada de los telespectadores que esperan ansiosos al reality de las infidelidades.

Son Nieves y Lorenzo, una joven pareja procedente de la capital, que separará sus caminos durante el periplo en que residan en sus respectivas villas para convivir con una decena de solteros, cuyo objetivo no es otro que hacer que le 'pongan los cuernos' a su parejas con 'la búsqueda de un nuevo amor' como motivo. Durante su estancia deberán 'jugar' con sus tentadores, celebrar fiestas rebosantes de alcohol, tener citas y enfrentarse a las temidas hogueras en las que verán, desde una tablet, las 'fechorías' que cometen sus respectivas parejas en la otra villa.

Un programa que, en sus casi seis años de vida, ha dejado icónicos momentos traducidos a modo de meme en las redes sociales, como el conocido grito de 'Estefanía' de su primera edición. También en la última temporada, la famosa carrera de uno de los protagonistas, Montoya, al son de «Montoya, por favor» de Sandra Barneda, presentadora del programa de Mediaset, y que llevó al programa a viralizarse internacionalmente por la impactante escena.

Ahora le toca el turno a Nieves y Lorenzo, quienes deberán pasar una dura prueba para demostrar que su relación es más fuerte que otras tantas que han caído a lo largo de las temporadas. Y es que la mayor parte de los noviazgos que entran en este reality show, tan crudo como las imágenes que se muestran en el mismo, no suelen sobrevivir en la República Dominicana.

A modo de adelanto, Mediaset presenta la historia de sus protagonistas: «Lorenzo (30) y Nieves (22) vienen desde Almería y ya llevan un año y 10 meses de relación. Tuvieron su primer contacto a través de las redes sociales y, aunque él tenía novia, se enamoró locamente de ella. Sus 'ex' no se lo han puesto fácil a lo largo de su relación, pero su amor fue más fuerte que esas dificultades. A veces, la diferencia de edad les juega malas pasadas porque ella necesita vivir experiencias. Además, Lorenzo es muy celoso. Él le ha pedido matrimonio y, aunque sin fecha para la boda, tienen claro que quieren pasar la vida juntos. Llegan a 'La Isla de las Tentaciones' para comprobar que, realmente, están hechos el uno para el otro».