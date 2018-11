«Parece que hay que tener el carné del PSOE para acceder a un puesto de trabajo» Marta Bosquet, candidata de Cs al Parlamento de Andalucía. Marta Bosquet | Cabeza de lista de Cs en Almería La candidata naranja insiste en que la Junta de Andalucía está sobrecargada de organismos que pueden ser segados de raíz por su nula productividad MIGUEL CÁRCELES Almería Viernes, 30 noviembre 2018, 00:41

Marta Bosquet Aznar (Almería, 1969), trabaja en esta, su segunda campaña, en desbancar al PP como partido hegemónico de la derecha. Las encuestas se lo ponen difícil, pero ella no les da pábulo.

–¿Se cree las encuestas?

–No, el partido acaba el día 2 de diciembre a las ocho de la tarde. Y salimos a ganar. Quedan aún muchos días de campaña con un porcentaje muy elevado de indecisos.Y vamos a convencerles.

–Atacan a diestro y a siniestro, pero sobre todo a diestro. ¿Se ve después gobernando con gente del PP?

–Yo veo gobernando a Ciudadanos y de presidente a Juan Marín. Después del 2 de diciembre estamos dispuestos a hablar para conseguir un apoyo mayoritario que cambie las políticas en la comunidad autónoma. Si hay que sentarse con el PP, nos sentaremos con el PP. Pero tendrá que estar dispuesto a hacer presidente a Juan Marín.

–Aunque no crea en las encuestas, ni un solo sondeo da mayoría a la suma de Cs y PP. Si es así, ¿sería posible reeditar el apoyo al PSOE?

–Lo hemos dicho por activa y por pasiva: los votos de Cs no van a servir para hacer presidenta a Susana Díaz ni a nadie del PSOE.

–¿Pese a que eso lleve a repetir elecciones?

–Lleve a lo que lleve. Cs va a por el cambio. Llevamos 37 años bajo el mismo signo político y Andalucía no ha desplegado su potencial. Fracaso escolar, desempleo, estándares de calidad institucional... Hay que cambiarlo.

–Ustedes son, al menos, copartícipes de tres años y medio en esos 37 años. ..

–No, no somos copartícipes. Hace tres años y medio estábamos en un momento en el que la situación obligaba a dar un paso de responsabilidad. La alternativa era un pacto del PSOEcon los populistas. Lo hicimos por condiciones y no por sillones. Y desde la oposición hemos conseguido logros y revertido políticas. El mayor logro, la reforma fiscal. Pero eso ahora no sería posible. El pacto de 2015 tenía tres patas: políticas sociales, economía y regeneración democrática. En las dos primeras patas ha habido cumplimiento. Pero en la tercera no. No podemos fiarnos otra vez.

–Pero es que podría darse esa misma situación: un PSOE que gana las elecciones y que tiene que pactar o con ustedes o con Adelante Andalucía...

–La decisión ahora la tienen los andaluces: o que Andalucía siga igual, con fracaso escolar, con esos índices de corrupción, con la diferencia salarial del personal público como el sanitario con respecto a otras regiones, o una Andalucía de progreso. Nosotros estamos dispuestos para liderar ese cambio porque no nos fiamos del PSOE.

–Imagínese que Juan Marín llega a San Telmo y le da a elegir una consejería. ¿Con cuál se queda?

–No estamos en eso.El partido ahora está donde está y salimos a ganar. Yo no me planteo entrar en ninguna consejería. Estaré donde el partido me diga. Cuando ganemos las elecciones, ya veremos.

–Las dos principales competencias autonómicas son sanidad y educación. Son políticas de inversión y gasto, no de ingresos. ¿Tiene margen la Junta para bajar impuestos?

–Sí, y lo hemos demostrado. Desde 2015 hasta ahora los datos están ahí, los índices han crecido incluso bajando dos puntos en el IRPFy con la supresión del impuesto de sucesiones. Bajando impuestos la gente tiene más dinero en el bolsillo y crece la recaudación en impuestos indirectos como el IVA. Hay margen. Además, no hay que gastar más, sino gastar mejor. Esta legislatura ha sido la del mayor presupuesto sanitario de la historia, y la mejora no ha llegado a los ciudadanos. Ahí es donde hay que acudir.

–Pero constantemente se le arremete al Gobierno socialista por tener el menor gasto por habitante en salud o educación. ¿No es una contradicción?

–Pero es que hay dinero, la cuestión es dónde echan el dinero. Y no es en el usuario. Va en otras cuestiones: mantener los chiringuitos, en productividades a altos directivos puestos a dedo. Ahí actuaremos: quitar dedazos.

–Acusan al PSOE de tener «chiringuitos» para «pagar favores políticos». Que hay un voto cautivo...

–Los andaluces están hartos de que parezca que hay que tener el carné del PSOE para acceder a un puesto de trabajo. Fundaciones, consorcios, agencias, empresas públicas... Una de las principales medidas de Cs va a ser una auditoría: saber cuánto dinero no ha ido a donde tenía que ir. Me refiero a ERE, Faffe, etc. Y luego observar qué dinero de agencias, fundaciones y otros tiene o no efectividad práctica. Donde no haya mejora material de la vida de los andaluces, en cien días se van a eliminar.

–Póngame un ejemplo.

–Sería una irresponsabilidad por mi parte: no sé lo que hay porque no he gestionado. No es eliminar por eliminar. Una auditoría nos señalará qué cerrar, que será aquello que no sirva, que no revierta en los andaluces. De ahí, con esos cierres, se va a poder tener más recursos para sanidad, educación o políticas sociales. Y evitaremos ese clientelismo político para que nada cambie.

–En los años que lleva en política, ¿le han tentado para cambiar de partido?

–Nunca.

–¿Qué piensa de que haya un sentimiento extendido de que la política es fácilmente susceptible de la mancha de la corrupción?

–El ciudadano en general piensa así. El año pasado, en una charla sobre la Constitución en un colegio, pregunté a los niños qué pensaban que era un político. Me respondió una niña:«un corrupto, pero tú pareces simpática». Es un síntoma de lo que oye en casa, que es lo que piensa la gente. Este país, esta comunidad autónoma, ha sufrido tanta corrupción que es normal que se haya producido ese desencanto. Mi reto personal es que cuando a un niño se le pregunte qué es un político diga que es un servidor público, no alguien que se sirve de lo público. Y por eso debemos ganar en Ciudadanos, porque realmente nos creemos ese mensaje.