¿Dónde hacer parapente en Almería? La provincia cuenta con escenarios privilegiados para volar, desde la costa del Cabo de Gata hasta las sierras interiores. Te contamos en qué municipios se practica, cuál es la mejor época, qué requisitos hay y qué se necesita saber antes de dar el salto

El parapente es un deporte de aventura muy popular en la provincia.

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:01 Comenta Compartir

Almería es un destino atractivo para el turismo en general, dada su variedad de opciones, y el turismo de aventuras atrae cada vez a más personas. Quienes buscan la experiencia de surcar los cielos en parapente, encuentran en nuestra provincia unas óptimas condiciones. La orografía, con montañas que se asoman al mar y llanuras abiertas, ofrece enclaves múltiples en los que poder disfrutar en este tipo de vuelos.

Entre los lugares más destacados se encuentran Dalías y Adra, desde donde parten numerosos vuelos organizados por escuelas especializadas, Sierra Alhamilla, con lanzamientos que permiten aterrizar en explanadas o incluso junto al mar, y la costa, en Cabo de Gata, especialmente la zona de Las Negras, que es otro de los puntos favoritos para estos vuelos panorámicos.

Además, lugares como Aguadulce, Guardias Viejas, Vícar, Castala, Almerimar y Balerma cuentan con zonas habilitadas y habituales para el despegue. Un vuelo suele costar alrededor de los 100 euros para una duración de unos 20 minutos.

Desde una de las empresas organizadoras de este tipo de experiencias indican «volamos a una altitud aproximada de 500 metros sobre nivel del mar, aprovechando las corrientes ascendentes del viento en la montaña y aterrizando suavemente en la arena de la playa o en la explanada del escenario donde ruedan escenas de películas en los Baños de Sierra Alhamilla».

El otoño, una de las mejores épocas

Almería disfruta de más de 3.000 horas de sol al año, lo que facilita la práctica del parapente en casi cualquier estación. No obstante, los instructores recomiendan el otoño y el invierno como los momentos más adecuados, ya que las temperaturas son suaves, el aire es más estable y se reducen los riesgos de turbulencia.

La primavera también resulta propicia, aunque pueden darse tormentas ocasionales. El verano, por su parte, presenta mayores dificultades debido al calor extremo y a las térmicas más intensas, por lo que en esa época se aconseja volar a primera hora de la mañana o al atardecer.

Requisitos y equipo necesario

Quien se anime a probar no necesita conocimientos previos si lo hace en un vuelo biplaza con instructor. En estos casos, basta con seguir las indicaciones del piloto y tener una condición física razonable para realizar la carrera de despegue.

El equipo básico lo aporta la empresa organizadora y consta del propio parapente, arnés, casco, paracaídas de emergencia y seguro. A los pasajeros se les recomienda llevar ropa cómoda, guantes y calzado adecuado.

En cambio, quienes deseen aprender a volar por su cuenta sí deben superar cursos teóricos y prácticos de meteorología, aerodinámica, despegue y aterrizaje, además de obtener una licencia.

A partir de 12 años

Muchas empresas indican que para iniciarse en parapente se debe tener al menos 12 años, siempre con autorización paterna o del tutor legal. Pero hay otras que colocan ese límite de edad en los siete años. Lo que sí está claro es que en todo caso se realiza el vuelo acompañado de una persona experta en este tipo de recorridos aéreos. Por otro lado, no hay un límite máximo de edad, siempre que la persona goce de buena salud y pueda realizar el pequeño esfuerzo físico del despegue y aterrizaje.

El peso del pasajero también es un factor importante, dado que cada parapente está diseñado para un rango concreto de kilos, por lo que las empresas verifican este aspecto antes de la actividad.

Una experiencia única

Sobrevolar Almería en parapente permite descubrir la provincia desde una perspectiva diferente, con acantilados a vista de pájaro, sierras y el contraste de los paisajes áridos y algo más frondosos. Con seguridad, formación adecuada y condiciones meteorológicas favorables, la experiencia se convierte en un recuerdo inolvidable tanto para principiantes como para pilotos experimentados.