«El papel de la IA en periodismo debería centrarse en automatizar tareas repetitivas» El periodista almeriense y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Francisco José Murcia Verdú acaba de publicar el libro 'La inteligencia artificial y la transformación del periodismo'

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 15 de agosto 2025, 23:07

Periodista, almeriense y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco José Murcia Verdú ha publicado 'La inteligencia artificial y la transformación del periodismo', un libro que reflexiona sobre cómo las nuevas tecnologías, y especialmente la inteligencia artificial, están redefiniendo el oficio periodístico.

Desde una perspectiva académica, y con todo el bagaje que le da su pasada experiencia en redacciones de periódicos, analiza los retos éticos, profesionales y formativos que afrontan los medios en plena revolución digital. Hablamos con él sobre el presente y el futuro del periodismo en tiempos de algoritmos.

¿Cómo crees que debería integrarse la IA en el día a día de un periodista?

La inteligencia artificial debería integrarse como un complemento que potencie la labor periodística, nunca sustituyendo al periodista. Su papel debería centrarse en automatizar tareas repetitivas, facilitar el acceso rápido a grandes volúmenes de información y detectar patrones o tendencias en los datos, permitiendo así que los periodistas enfoquen su tiempo y talento en tareas esenciales como la verificación rigurosa, el análisis crítico y la narración creativa.

¿Cuáles son, para ti, los principales riesgos del uso de la IA en los medios?

El mayor riesgo es la pérdida de control sobre el proceso informativo. La IA puede generar desinformación o sesgos inadvertidos si no se supervisa cuidadosamente. Otro peligro relevante es la dependencia excesiva en estas tecnologías, que podría llevar a una erosión de la capacidad crítica y analítica de los periodistas, afectando la calidad del periodismo.

Dices que la IA transforma el perfil del periodista. ¿Qué habilidades crees que son imprescindibles hoy?

Hoy son imprescindibles las habilidades tecnológicas básicas para trabajar eficazmente con herramientas digitales, pero también son fundamentales las competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación continua y la formación ética frente a los nuevos dilemas que surgen con la tecnología. Además, es vital fomentar la creatividad narrativa, porque esta será una de las principales diferencias entre el periodismo hecho por humanos y el automatizado.

En el caso del periodismo local, ¿cómo puede aprovecharse la IA sin perder cercanía ni independencia?

La IA puede ser un excelente recurso para mejorar la cobertura local mediante la automatización de contenidos rutinarios, como pronósticos meteorológicos, información basada en datos o noticias municipales básicas. Esto permitiría a los periodistas centrarse más en historias que requieren un contacto directo con las comunidades, con las personas. La clave es utilizar la tecnología para apoyar, nunca para reemplazar, la relación directa y cercana con los ciudadanos.

¿Qué mensaje te gustaría que se llevase quien lea el libro?

Me gustaría que los lectores comprendieran que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero que el factor humano sigue siendo esencial. El periodismo, para preservar su esencia y credibilidad, necesita periodistas conscientes, críticos y bien formados que sepan cuándo y cómo utilizar la tecnología para mejorar su trabajo sin comprometer sus valores éticos fundamentales.

¿Qué conclusiones destacarías del libro? ¿Hay alguna que te haya sorprendido especialmente durante la investigación?

Una de las conclusiones más relevantes del libro es que, más allá del dominio técnico, resulta imprescindible preparar a los periodistas en competencias éticas y de reflexión crítica frente a la inteligencia artificial.

Lo que más me sorprendió durante la investigación fue constatar cómo, a pesar de la presencia cada vez mayor de la IA, existe todavía un amplio desconocimiento o ideas equivocadas sobre sus capacidades reales entre los periodistas.

Esto destaca aún más la necesidad de impulsar una formación específica y rigurosa en esta área. Un grupo de profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha trabajó con RTVE para generar noticias automatizadas de las últimas elecciones municipales y ahora estamos trabajando e investigando en las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial a la hora de informar en zonas en riesgo de despoblación de Castilla-La Mancha.