El Papa León XIV recibe a dos sacerdotes almerienses en el Palacio Apostólico del Vaticano

El Papa León XIV recibió recientemente en audiencia a dos sacerdotes almerienses en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, en el marco de ... un curso sobre pastoral litúrgica que se ha celebrado en Roma.

El encuentro tuvo lugar durante la audiencia concedida por el Santo Padre a todos los participantes de la formación, entre los que se encontraban los almerienses Manuel Jesús Piedra Giménez y Samuel Olvera Olivares.

Durante la conversación con el Santo Padre, los presbíteros compartieron la alegría que vive la Diócesis de Almería ante la próxima beatificación del cura Valera, que tendrá lugar en Huércal-Overa el próximo mes de febrero; «un acontecimiento muy esperado por fieles y comunidades», tal y como le trasladaron.

También aprovecharon para hablarle sobre la vida pastoral en sus respectivos destinos: Adra, «una de las ciudades más antiguas de España»; y la Alta Alpujarra, caracterizada por su «buena gente, trabajadora y acogedora».

La audiencia concluyó con la bendición papal, que el Papa León XIV dirigió expresamente a las comunidades parroquiales de Adra, Laujar de Andarax y Alcolea. Un gesto que ambos sacerdotes recibieron con profunda gratitud y que ha sido acogido como un signo de cercanía y aliento para las citadas comunidades parroquiales.

Piedra Giménez es delegado episcopal de Pastoral Vocacional y párroco de Laujar de Andarax, Fuente Victoria, Alcolea, Fondón, Benecid, Paterna del Río, Bayárcal, Lucainena y Darrícal, mientras que Olvera Olivares ejerce como delegado episcopal de Liturgia y Catequesis, además de ser párroco de la ciudad de Adra.

A lo largo de la semana de formación, ambos sacerdotes tuvieron la oportunidad de concelebrar en distintas eucaristías junto a monseñor José Leonardo Lemos Montanet, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, así como con monseñor Aurelio García Macías, subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.