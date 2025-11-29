Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Papa León XIV recibe a dos sacerdotes almerienses en el Palacio Apostólico del Vaticano

Los presbíteros de la provincia compartieron la alegría que vive la Diócesis de Almería ante la próxima beatificación del cura Valera

M. C. C.

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:56

El Papa León XIV recibió recientemente en audiencia a dos sacerdotes almerienses en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, en el marco de ... un curso sobre pastoral litúrgica que se ha celebrado en Roma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

