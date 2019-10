El papa Francisco nombra cardenal al almeriense Cristóbal López Cristóbal López, arzobispo de Rabat, recibe la birreta y el título en la Ciudad del Vaticano. / AFP El 'ascenso' a purpurado es visto dentro de la curia cristiana como un soporte a las iglesias del norte de África como enlaces para el diálogo con el mundo islámico MIGUEL CÁRCELES Almería Sábado, 5 octubre 2019, 19:59

Con el sepulcro de San Pedro como testigo, y de las manos del papa Francisco, el almeriense Cristóbal López se convirtió ayer en la Ciudad del Vaticano en el primer purpurado almeriense, al menos en la era moderna. En una grandísima celebración en la que el sumo pontífice cerraba una enorme renovación del colegio cardenalicio –a día de hoy son ya más los cardenales que han recibido la birreta de las manos del pastor argentino que de sus antecesores–, Francisco ofrecía a al sacerdote salesiano almeriense las llaves de acceso al próximo cónclave.

Nacido en Vélez-Blanco en 1952 –tiene 67 años– Cristóbal López es arzobispo de Rabat, en Marruecos después de una vida nómada. De joven emigró a Barcelona, donde la fe le llamó a una vida sacerdotal. Y durante sus años de pastoral ha ejercido el sacerdocio en Paraguay y Bolivia –además de en Sevilla– antes de acceder a la guía de la provincia eclesiástica de Rabat desde la Catedral de San Pedro de la capital marroquí.

La ceremonia, presidida por el sumo pontífice, contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y tambiél del Obispo de Almería, Adolfo González Montes, que concelebró la misa en el que se le ofreció el Consistorio –así se denomina– al cura almeriense.

Cristóbal López era uno de los dos españoles a los que el Papa nombró ayer cardenales en ungrupo de 13 personas de las que diez de ellas –el almeriense inclusive– podrían participar de un cónclave si tuviera lugar ahora mismo por ser menores de 80 años, la edad a la que se limita la participación en la elección. Además, fue nombrado en calidad de cardenal de título, razón por la que se le asignó una iglesia romana para su circunscripción en la metrópolis. En su caso, la de León I (muy cercana a la estación central de la capital italiana).

El nombramiento del velezano como cardenal ha sido interpretado en el seno de la Iglesia Católica como un soporte por parte del obispo metropolitano romano a las iglesias del norte de África como nexo de unión y diálogo con el mundo islámico. «Ser cardenal no es subir un grado más, no hay elevación, no hay promoción, no hay ascenso. Yo ya estoy en lo más alto que se puede conseguir que es ser hijo de Dios», indicaba López en declaraciones a los medios días antes de recibir la birreta de manos del papa Francisco.

«Es una actitud común entre los humanos, también para los religioso y dedicados al culto, nos lavamos las manos. El papel que ocupamos no es suficiente para hacernos compasivos», conminó Francisco a los nuevos purpurados durante la homilia de la celebración.