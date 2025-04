«El Papa Francisco ha sido un Cristo caminando con nosotros»

Alicia Amate Almería Sábado, 26 de abril 2025, 23:53 Comenta Compartir

Luis García Rodríguez nació en Purchena pero acumula ya casi media vida –31 de sus 63 años– en la Patagonia (Argentina). Allí forma parte del proyecto Hogares de Cristo, apadrinado por el propio Papa Francisco cuando 'solo' era Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. El Jueves Santo de 2008, el que un lustro después se convertiría en la cabeza visible de la Iglesia Católica inició, emulando a Cristo, la senda de estos centros destinados a ayudar a jóvenes con problemas de adicción a sustancias estupefacientes. Bergoglio, en una de las villas de Buenos Aires que frecuentaba, lavó los pies a los jóvenes de uno de los primeros centros en ponerse en marcha.

Desde entonces, los Hogares de Cristo se han extendido por todo el país y pretenden continuar creciendo por Latinoamérica e, incluso, dar el salto a Europa. «La figura de Francisco atraviesa todo este trabajo. Estamos convencidos de que continuará animando y fortaleciendo este proceso de vida, que tanto bien aporta hoy a tantos jóvenes a lo largo y ancho de Argentina», asegura a IDEAL ALMERÍA el misionero almeriense en la Patagonia.

Confía el purchenero, párroco de Nuestra Señora de la Merced de Viedma y miembro de la Junta Nacional del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), en que la senda abierta por el Papa Francisco en la Iglesia Católica es imparable. «Yo creo que va a ser muy difícil cambiar de rumbo y, tras su muerte, va a haber una relectura de Francisco, va a haber una valoración muy positiva», traslada el religioso, para quien las voces más críticas sobre la labor y los comentarios del último Papa proceden de sectores tradicionales a los que «ha tocado la fibra más sensible frente a refugiados, inmigrantes, pobreza». Acciones que, lamenta, han hecho de él «un papa no popular» entre quienes «no gustan» de esta forma de pensar.

«El Evangelio es uno y no puedes arrancarle las páginas que te incomodan; el Papa hizo suyo el Evangelio y Jesús no desarrolla su tarea en los templos sino en los caminos», defiende sobre algunas de las declaraciones que más ampollas han levantado en estos 12 años a los sectores conservadores de la sociedad, recordando algunos insultos proferidos por parte de líderes mundiales como el propio presidente de Argentina, Javier Milei.

«Es el Papa de los descartados, de las periferias, de los inmigrantes, de los refugiados, de los drogadictos, de los presos…», algo que considera el misionero que no gusta al «fundamentalismo»: «El fundamentalismo lleva a excluir, a la violencia, a no respetar al otro y, con esta postura, hoy no vamos a ninguna parte, por lo menos, aquellos que luchamos por un mundo mejor y que buscamos una sociedad que tenga».

«Para mí, el Papa Francisco realmente ha sido un Cristo caminando entre nosotros», asevera García Rodríguez, quien no tiene dudas de que, incluso la fecha de su fallecimiento, así lo simboliza. Para él, es «causalidad» y no casualidad que el fallecimiento se haya producido cuando se celebra la Pascua de Jesús.

El sacerdote almeriense afincado en Viedma cuenta que conoció a Bergoglio en La Rioja, en Argentina. Recuerda perfectamente la fecha: 4 de agosto de 2006. Se celebraba en dicha localidad una misa en recuerdo al arzobispo Enrique Ángel Angelelli Carletti, asesinado por la dictadura militar en 1976 y declarado mártir y beato por el Papa Francisco.

En los minutos previos a la celebración de la Eucaristía, cuando ya todos los sacerdotes lucían estola blanca (como correspondía en el momento), el futuro Pontífice, que estaba ya al frente de la Conferencia Episcopal, decidió que debían cambiarla por la de color rojo, símbolo de martirio: «Era tan libre que, con esa libertad, decidió cambiar la estola por el simbolismo que representaba. Para él, la figura de Angelelli era ya de mártir». «Por esa libertad fue tan grande», resume sobre la extensa vida del Papa Francisco uno de los tantos continuadores de su obra con los más desfavorecidos en Argentina.

Hogares de Cristo

El consumo de estupefacientes es un problema creciente en Argentina «y cada día más», detalla Luis García Rodríguez desde su misión en la Patagonia. Lo relaciona, según se determinó en el último encuentro de Hogares de Cristo a «la situación de crisis, la inestabilidad, la pérdida de trabajo» que se vive en el país, que «hace que el circuito de la droga se vaya intensificando».

Una realidad que no se reduce a las fronteras de este país. «El Papa no solo ayudó siendo arzobispo de Buenos Aires sino que desde Roma mantuvo el apoyo a los Hogares de Cristo e invitó a que se extendieran por Latinoamérica y uno de sus deseos era que, una vez que se vaya consolidando, saltar a Europa», explica el purchenero.

El trabajo para avanzar en la ayuda a las personas drogodependientes no es sencillo. En lo que concierne a Viedma, donde realiza su labor pastoral García Rodríguez, cuentan con dos equipos de voluntarios muy amplios en los Hogares, uno en la capilla Virgen Misionera de su parroquia, donde tienen el primer contacto con los jóvenes y adultos que quieren comenzar su recuperación. Después de un primer mes, pasan a la chacra, donde esta el centro-hogar. ¿Su nombre? Muy almeriense: Adra. Y es que esta finca se adquirió gracias al apoyo de la comunidad abderitana.

Tras pasar por este espacio, la última fase de la recuperación se realiza en la propia casa parroquial de la catedral. Actualmente, cuenta que viven con él dos jóvenes en proceso de integración, que ya han conseguido un empleo.

Calcula, que en los últimos tres años, alrededor de 250 personas habrán pasado por este programa, para el que agradece infinitamente el apoyo de su Almería natal. También ha recibido la misión del párroco purchenero fondos de la Fundación Jesús Peregrín o de la comunidad de Roquetas de Mar, gracias a los que se está construyendo un Hogar de Cristo para mujeres en la Capilla Fátima, también de su parroquia. «Tenemos invernaderos en la chacra Adra y el tractor que tenemos lo compraron desde Roquetas de Mar», agradece.

Ampliar Invernadero de la finca.

Pero la labor va a más. También se ha creado la Fundación Creciendo futuro «que tiene mucho que ver con Almería». «Estuve en los inicios pero ya está en manos capacitadas», indica, entre ellas, la de voluntarios y religiosos almerienses procedentes de lugares como Roquetas de Mar o de Canjáyar.

Esta organización, según describe, está destinada a menores con objeto de «trabajar en prevención» contra la drogodependencia. De nuevo, los centros tienen nombres almerienses, como Burxana (denominación original de Purchena), donde existen centros de día y tarde para niños y que también acoge a un grupo de defensa de los derechos LGTB así como las oficinas de la fundación. El Centro Purchena, por su parte, es una residencia para chicas que quieren estudiar en la región pero no tienen donde vivir. A cambio, prestan servicios a la fundación.

«El Papa Francisco ánimo desde el principio, acompañó muy de cerca e invitó a seguir fortaleciendo está forma concreta de llegar a jóvenes que atraviesan por la problemática del consumo de sustancias», concluye el almeriense Luis García, que promete visitar su tierra después de verano (en este hemisferio), como trata de hacer cada año y medio.

