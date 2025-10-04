N. Escámez Almería Sábado, 4 de octubre 2025, 23:57 Comenta Compartir

Las XXII Jornadas Internacionales de Actualización de Vacunas Balmis Knows han situado a Almería, esta semana, como la capital mundial de vacunas y han contado con la participación de referentes nacionales e internacionales en vacunología, salud pública y comunicación científica. El doctor Francisco Giménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas, atiende a IDEAL con motivo de la celebración de las jornadas que han brindado «una actualización rigurosa, crítica y multidisciplinar en vacunología que contribuya a mejorar la salud pública y el abordaje preventivo de enfermedades infecciosas».

–Más de veinte años con las Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas, ¿todavía queda mucho por contar?

–Sobre todo hay que ir actualizándose, porque este mundo de las inmunizaciones va tan rápido que prácticamente cambia desde el punto de vista práctico de año a año. Tenemos muchas novedades, nuevas vacunas, nuevas inmunizaciones también y, además, nuevas amenazas, por tanto, hay que actualizarse.

–Entre las novedades de este año se han tratado la aplicación de la inteligencia artificial en la salud y el Big Data.

–Sí, la inteligencia artificial, desde el punto de vista científico, aporta muchas soluciones, es una herramienta muy útil para nosotros, tanto para la formación como para la investigación, pero hay que tener en cuenta que hay una normativa europea y unas leyes para el uso de Big Data y de todo ello pues se va a hablar durante las jornadas. También, hay que saber utilizar las herramientas de una manera adecuada, es decir, saber cómo extraer la información de la inteligencia artificial y cómo hacerlo.

–¿Qué pueden hacer estas herramientas por la salud?

–En el ámbito sanitario, nos permite tener una información sabiendo las fuentes de las que se está extrayendo esa información. Hay que hacer preguntas adecuadas y decirle que sólo queremos información con evidencia científica y contrastada, de esa manera, el personal sanitario puede tener información rápida. A nivel de investigación, permite resumir información en tiempo récord, cuando antes se dedicaban muchas horas. Y para la formación es muy útil.

–¿Y para los usuarios?

–A nivel de usuario, las plataformas hacen búsquedas muy rápidas pero hay que tener en cuenta, repito, la fuente. Para ello, los sanitarios debemos estar alerta, preguntando a padres y familias porque hay mucha información que no es veraz.

–¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevas vacunas?

–A nivel de biología molecular e informática es una herramienta que está aportando mucha información. Se usan bases de datos con millones de datos y va a permitir establecer nuevas dianas donde las vacunas pueden actuar de mejor manera. En la investigación científica, permitirá conocer dónde las vacunas pueden actuar mejor. Por otra parte, tendremos información contrastada de por qué a las personas unas vacunas les funcionan mejor que en otras, por ejemplo, debido a su componente genético o componentes medioambientales... cuando utilizamos tanta información disponible, la inteligencia artificial ayudará bastante.

–¿De qué manera influye el cambio climático en la aparición de enfermedades infecciosas?

–De una manera totalmente decisiva. Todo el cambio climático influye sobre la aparición de nuevos microorganismos que pueden ser resistentes a antimicrobianos, ya sean hongos o bacterias. La extensión de mosquitos en zonas donde antes no existían. Ciertas especies de estos insectos pueden facilitar las enfermedades parasitarias como el dengue. En cuanto a la contaminación en, puede influir de una manera decisiva en la en la prevalencia de infecciones respiratorias. El medio ambiente tiene influencia en la salud humana y en algunos casos son prevenibles por vacunas. Para ello, en las jornadas contamos el pasado viernes, a las 18:00 horas, con una conferencia que se abrió a toda la sociedad sobre salud pública y medioambiente a cargo de la doctora Ana Navas-Acién, que es nacida en Almería y profesora-directora de Ciencias de la Salud Medioambiental de la Universidad de Columbia (Nueva York).

–¿Cuáles son las principales amenazas en Almería?

–Amenazas concretas no hay en Almería. Son las mismas que puede tener cualquier ciudad (...) ahora mismo como amenaza de salud pública, tenemos la vigilancia de la gripe aviar. Se está vigilando muy de cerca la infección que se producen en aves. Que, por cierto, las aves no son capaces de transmitir la enfermedad a los humanos. Y la transmisión de humano a humano no existe todavía y tenemos que estar muy vigilantes a las cepas, por si en un momento hay alguna mutación genética que pueda originar el inicio de esta transmisión. También hay otras amenazas desde el punto de vista de salud medioambiental, los mosquitos, enfermedades como el dengue. La población de mosquitos se está extendiendo mucho por el Mediterráneo y, cuanto más densidad haya de este mosquito, el mosquito tigre, pues mayor probabilidad habrá de que haya infecciones por el virus del dengue. Y, en último lugar, la resistencia bacteriana, hay que estar en alerta, no solo en Almería sino en la población global en general.

–¿Qué estrategias internacionales se están impulsando para enfrentar estos desafíos globales?

–Pues la principal estrategia es tener una visión de la salud, no solo como una salud humana, como pasaba hasta hace pocos años, sino tener una visión desde el punto de vista 'One Health', que es la salud desde un punto de vista de salud animal, humana y del medio ambiente. En las jornadas llevamos años realizando mesas redondas con veterinarios, expertos en salud medioambiental y médicos para que juntos vayamos por el mismo camino.

–¿Cómo imagina las vacunas en 20 o 30 años, teniendo en cuenta el avance de la inteligencia artificial?

–Hemos avanzado mucho. Hace cinco años no podíamos imaginar que podíamos tener tres vacunas frente a la bronquiolitis. Entonces, me imagino, un futuro con vacunas de una sola dosis. También que la vía de administración sea más cómoda, evitar ya los pinchazos, que tengamos ya vacunas intranasales, orales, para intentar que no solo sea vía intramuscular. Y, también, en el futuro, se harán las llamadas vacunas a la carta. Por genética, hay personas con mejor predisposición para desarrollar respuestas y probablemente habrá que desarrollar vacunas para estas personas de forma específica, según su carga genética. Eso es el futuro y la inteligencia ayudará a desarrollarlo.

–Otro de los temas en los que se continúa haciendo hincapié es en la desinformación. ¿Qué efectos concretos ha tenido la desinformación digital en la confianza hacia las vacunas en los últimos años?

–En la pandemia de la covid-19 se ha visto cómo ha circulado mucha información falsa. Muchos bulos circulando. Opiniones pseudocientíficas que han dado mucho qué hablar y ha influido en las vacunas, provocando desconfianza en grupos. Tenemos que trabajar en esto.

–¿Qué estrategias educativas se pueden implementar en el ámbito digital para mejorar la alfabetización sanitaria de la población?

–Yo pienso que la educación en vacunas debe estar en colegio desde la etapa de Educación Primaria. Que conozcan la historia de las vacunas, para qué sirven y las vidas que salvan. Y los usuarios si usan una aplicación de inteligencia artificial y que pregunten sobre una vacuna o enfermedad concreta, que tenga una respuesta de una fuente científica. Nosotros hemos hecho un vídeo, que está a disposcición de los colegios, del doctor Balmis cuando dio la vuelta al mundo llevando la vacuna de la viruela, una enfermedad que provocó la muerte de millones de personas y que, hoy, no existe gracias a las vacunas.