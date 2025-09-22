Padres del Diocesano, contra el centro para extranjeros en el antiguo Seminario Un grupo «minoritario» de familias recoge firmas para protestar con el nuevo destino de las instalaciones, vacías desde el año 2021

Almería Lunes, 22 de septiembre 2025

Un grupo de padres y madres del Colegio Diocesano San Ildefonso de Almería se ha mostrado contrario a la reconversión del Seminario Menor, adyacente al centro educativo, en un centro de formación para presonas migrantes. Se trata de una iniciativa acordada entre la Diócesis de Almería y la Compañía de Jesús en aras de convertir este edificio, sin uso desde 2021, «en un espacio dedicado a la formación sociolaboral de personas de origen extranjero en situación de especial vulnerabilidad», según explicó la organización eclesiástica provincial este verano, cuando tomó forma definitivamente la iniciativa.

Sin embargo, una parte de las familias de los menores que acuden al centro católico se muestra en desacuerdo con que sus hijos sean educados a pocos metros del lugar en el que se forma para su inserción sociolaboral a personas extranjeras. Tal es así que, tras convocar una reunión informativa al respecto el lunes de la semana pasada, han iniciado una recogida de firmas.

Según han trasladado fuentes relacionadas con el Colegio Diocesano, los contrarios a este uso del Seminario son un colectivo «minoritario» entre los padres que llevan a sus hijos a este centro, que dicen ser «conscientes» de lo que representa un educación basada en los valores católicos.

La Diócesis de Almería, con objeto de aclarar cualquier duda al respecto del nuevo destino del inmueble de su propiedad –que una donación anónima evitó que tuviera que ser vendido– ha convocado este martes a los medios de comunicación a una visita al Seminario, en la que se presentará definitivamente el proyecto diocesano en colaboración con la Compañía de Jesús que se va a desarrollar en estas instalaciones.

El proyecto, explicó la Diócesis este verano, «estará centrado en la formación y la inserción laboral de personas migrantes especialmente expuestas a condiciones de exclusión, muchas de ellas residentes en asentamientos chabolistas y otras formas de infravivienda en la comarca de Níjar y el Poniente almeriense».

Liderado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Almería) y la fundación ECCA Social, contará con un equipo con sólida experiencia dirigido por Fátima Santaló-Ossorio, religiosa del Sagrado Corazón, muy vinculada a la diócesis y reconocida por su labor al frente del centro Bantabá en Las Norias.

También se sumará al proyecto la comunidad de Misioneras de Cristo Jesús, junto con un equipo de personas, tanto profesionales como voluntarias.

Temas

Almería

Migrantes