Duna afectada. R. I.

Pacma denuncia la «grave destrucción» de dunas en Cabo de Gata por «falta de mantenimiento»

El coordinador provincial lamenta que algunos de los sistemas dunares del parque natural se han convertido en «simples explanadas para aparcar»

Ideal

Almería

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:29

El coordinador provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) en Almería, Eduardo Milla, denunció este viernes la «grave destrucción» de sistemas dunares en la playa del Charco, ubicada en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. A través de un comunicado, la formación política incide en que «la falta de mantenimiento en los vallados que protegían estas zonas ha provocado que en varios puntos se encuentren rotos o caídos, permitiendo así el paso de vehículos y personas. Como consecuencia, han desaparecido varios cordones dunares, transformando algunas de estas áreas en improvisados aparcamientos».

«Lo que durante años estuvo protegido ha quedado desprotegido de repente. Algunas dunas se han convertido en simples explanadas para aparcar», lamentó Milla, quien recordó que estos sistemas dunares sitos en Cabo de Gata, «en plena expansión gracias a las barreras protectoras que impedían el tránsito y el estacionamiento sobre ellos, son de los más importantes del Parque Natural, junto con los de la Playa de las Amoladeras, e insta a las autoridades a interferir en la situación de manera urgente para revertir al máximo los daños».

«Es desolador comprobar cómo zonas que tardaron más de 15 años en recuperarse han desaparecido en un solo verano», concluyó el representante del Pacma en Almería.

