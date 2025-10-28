Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patricia Ortiz es dermatóloga en el Hospital HLA Mediterráneo y en su clínica Phoenix Care. R. I.

Patricia Ortiz | Dermatóloga en Hospital HLA Mediterráneo

«Hasta un 60% de los pacientes de psoriasis sufren ansiedad o depresión»

Cada 29 de octubre se celebra el Día de Mundial de la Psoriasis, una enfernmedad crónica que afecta a miles de personas en Almería

David Roth

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:02

Comenta

Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis, una jornada que busca dar visibilidad a esta enfermedad crónica que afecta a ... miles de personas en España. La doctora Patricia Ortiz García, dermatóloga del HLA Hospital Mediterráneo, explica en esta entrevista qué es la psoriasis, cuáles son sus causas, cómo ha evolucionado su tratamiento y qué consejos da a quienes la padecen.

