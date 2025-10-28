Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis, una jornada que busca dar visibilidad a esta enfermedad crónica que afecta a ... miles de personas en España. La doctora Patricia Ortiz García, dermatóloga del HLA Hospital Mediterráneo, explica en esta entrevista qué es la psoriasis, cuáles son sus causas, cómo ha evolucionado su tratamiento y qué consejos da a quienes la padecen.

–¿Qué es exactamente la psoriasis y por qué se produce?

–La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, de origen inmunológico y multifactorial, en la que las células epidérmicas se renuevan hasta seis veces más rápido de lo habitual, lo que impide que maduren y se eliminen correctamente. Como consecuencia, se acumulan en la superficie cutánea formando placas engrosadas cubiertas de escamas blanquecinas.

–¿Cuántas personas se calcula que viven con psoriasis?

–Según estudios recientes, la psoriasis afecta aproximadamente a un 2,3% de la población española. Unos 17.700 en Almería.

–¿Cuáles son los síntomas más comunes que deberían alertar?

–La detección precoz es importante porque mejora el control de la enfermedad y previene complicaciones posteriores. Los síntomas más característicos son las placas o manchas rojas, bien delimitadas y cubiertas de escamas blanquecinas en zonas como codos, rodillas, cuero cabelludo o espalda lumbar. También puede aparecer descamación gruesa persistente en el cuero cabelludo, fisuras o grietas dolorosas en piel seca y engrosada, y alteraciones en las uñas, como engrosamiento, cambio de coloración o pequeños hoyuelos en su superficie.

–A menudo se piensa que es solo un problema de la piel, ¿qué otros órganos o aspectos de la salud pueden verse afectados?

–La psoriasis es una enfermedad autoinmune que va más allá de la piel. Puede tener repercusión en las articulaciones, provocando artritis psoriásica hasta en un 30% de los pacientes. Además, puede asociarse a un síndrome metabólico con hipertensión arterial, elevación del colesterol y ácidos grasos, aumentando el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Es más frecuente en estos pacientes la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. También hay mayor riesgo de sufrir apnea del sueño, ansiedad, estrés crónico y depresión. En algunos casos puede acompañarse de otras enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn o la tiroiditis.

–¿Qué papel juega la genética en su desarrollo?

–La psoriasis se considera una enfermedad poligénica y multifactorial. Alrededor del 30-40% de los pacientes tienen antecedentes familiares de psoriasis.

–¿Qué desencadenantes son los más habituales?

–En mi experiencia, los factores más comunes que pueden activar una psoriasis latente son las infecciones, especialmente las de garganta, y el estrés emocional. La psoriasis también puede brotar en zonas de la piel que hayan sufrido algún traumatismo, lo que se conoce como fenómeno de Koëbner. El clima frío y seco puede empeorarla, al igual que el alcohol y el tabaco, que son hábitos proinflamatorios que agravan la enfermedad y dificultan la eficacia de los tratamientos.

–Almería tiene un clima especialmente soleado, ¿puede esto beneficiar a los pacientes con psoriasis?

–Sí. El clima soleado o la exposición solar moderada suele mejorar las lesiones por el efecto de la radiación ultravioleta tipo B presente en la luz del sol.

–¿Qué opciones de tratamiento existen actualmente? ¿Cómo han evolucionado en los últimos años?

–La psoriasis puede controlarse eficazmente gracias a los avances terapéuticos, especialmente con los fármacos biológicos, que son fundamentales en los casos más severos de la enfermedad.

–La psoriasis puede afectar emocionalmente a quienes la padecen. ¿Qué apoyo psicológico o social recomienda?

–El impacto psicológico de la psoriasis muchas veces se subestima. Hasta un 60% de los pacientes sufren estrés, ansiedad o depresión, y un 40% siente discriminación o vergüenza por sus lesiones visibles. Por eso el manejo debe ser bio-psico-social. En España existen asociaciones de pacientes que ayudan a compartir experiencias, acceder a información sobre tratamientos y promueven campañas de concienciación pública. En la página de la AEDV, en la sección de Pacientes, se puede encontrar información sobre ellas.

–¿Qué mitos o falsas creencias son los más comunes y deberíamos desterrar?

–El primero es que la psoriasis es contagiosa, y eso es falso: es una enfermedad inflamatoria autoinmune, no contagiosa. También es falso que sea solo un problema estético, porque es una enfermedad sistémica que puede afectar a otros órganos y requiere seguimiento médico. Otro mito muy común es que se cura con cremas naturales caseras; en Almería hay mucho aloe vera, pero el aloe solo hidrata y no cura la psoriasis. Tampoco es cierto que el estrés la cause; el estrés no es la causa, pero sí un desencadenante o agravante. Se cree también que solo afecta a adultos, y no es así: puede aparecer a cualquier edad, con dos picos claros, en la juventud y en la edad adulta. Los tratamientos biológicos tampoco son peligrosos, al contrario, son seguros y eficaces bajo control médico. Por último, hay que desterrar la idea de que la dieta no influye: el sobrepeso, el alcohol y la dieta inflamatoria empeoran la psoriasis.

–¿Cómo puede una persona convivir con la psoriasis sin que esta limite su vida diaria?

–Es importante hidratar la piel a diario, preferiblemente tras la ducha, con cremas que contengan entre un 5 y un 10% de urea. Se debe evitar el agua muy caliente y usar jabones suaves. Conviene aprovechar el sol con moderación, unos 10 o 15 minutos al día evitando las horas centrales. Controlar el estrés, mantener rutinas regulares de sueño, evitar el tabaco y el alcohol, seguir una dieta mediterránea y antiinflamatoria, mantener un peso saludable y hacer ejercicio a diario son medidas muy útiles. También recomiendo evitar el aislamiento social, acudir a las revisiones periódicas y seguir el tratamiento tal y como lo indica el dermatólogo. Unirse a asociaciones de pacientes o participar en talleres informativos ayuda a comprender mejor la enfermedad y mantenerse al día sobre los avances terapéuticos.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que acaban de recibir el diagnóstico?

–Les diría que pueden estar tranquilos, que la psoriasis es una enfermedad crónica pero controlable con el tratamiento adecuado y hábitos de vida saludables. No es contagiosa, hay mucha ayuda disponible y no están solos. Además, pueden influir positivamente en su enfermedad controlando factores como el estrés, los hábitos de vida y la adherencia al tratamiento.

–¿Existen investigaciones prometedoras o nuevos avances que puedan ilusionar a los pacientes en los próximos años?

–Sí. Se están desarrollando nuevos fármacos tópicos como alternativas a los corticoides, así como nuevas terapias orales. Las terapias biológicas continúan evolucionando, haciéndose cada vez más específicas y eficaces, mejorando no solo la enfermedad sino también la calidad de vida de los pacientes. Además, se está investigando mucho en la conexión intestino-piel, explorando la relación entre la microbiota intestinal y la psoriasis, y se ha observado que el equilibrio bacteriano en el intestino puede influir en la inflamación cutánea.

–¿Qué pasos cree que aún deben tomarse en España para mejorar la atención y la visibilidad de esta enfermedad?

–Es fundamental mejorar la atención sanitaria, garantizar el acceso temprano y el diagnóstico precoz, y desarrollar protocolos de derivación rápida a dermatología. También deberían existir centros de atención multidisciplinar donde dermatólogos, reumatólogos, nutricionistas y psicólogos trabajen de forma coordinada, como ya ocurre en otros países. Además, habría que formar mejor a los profesionales sanitarios sobre el impacto psicológico que tiene la enfermedad en el paciente, ya que esto mejoraría mucho la relación médico-paciente. En general, toda iniciativa que fomente la visibilización de la enfermedad y una mayor inversión en investigación es deseable.