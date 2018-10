Pacheco urge a ADIF a trabajar en la segunda fase del soterramiento para que esté listo cuando llegue el AVE Varios operarios trabajan junto a las vías del tren. / S.G.H. El Consistorio aplaude la llegada de las obras que significan el pistoletazo de salida a un proyecto que lleva varias décadas esperando fondos MIGUEL CÁRCELES Viernes, 19 octubre 2018, 01:17

Lo cortés no quita lo valiente. Y una valoración positiva de lo recién llegado no oculta la presión que el Ayuntamiento quiere ejercer sobre ADIF para que el soterramiento acabe, como habían pactado con los anteriores responsables de Fomento, en la avenida del Mediterráneo. Por ello, ayer mismo, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal (PP), conminó a la sociedad estatal encargada del desarrollo de las infraestructuras ferroviarias (ADIF), a que alumbre «cuanto antes» el proyecto de ejecución de lo que denominó como «segunda fase» del soterramiento del tren en Almería. Esto es: la prolongación del túnel, que ahora se limitará a menos de 200 metros (el paso a nivel de El Puche), hasta la avenida del Mediterráneo, unos 1.700 metros más. «Lo más importante, creo yo, es que tengamos noticias de la segunda fase del soterramiento cuanto antes. Yo confío en que así será y que no nos quedaremos así», remarcó el regidor, con la mirada puesta en que esté, al completo, en 2023: fecha de la llegada del AVE.

Las obras del soterramiento del paso a nivel de El Puche, recién comenzadas, se prolongarán durante al menos un año. Y durante ese periodo, la estación Intermodal dejará de recibir trenes. En su lugar, recibirá los autobuses de transbordo que encaminarán a los pasajeros desde Almería hasta la estación de Huércal-Viator, en Huércal de Almería. Cabe recordar que estos transbordos prolongarán los viajes durante media hora más que sumar a los ya de por sí muy largos trayectos desde Almería hasta Sevilla o Madrid.

Desde los partidos ajenos al Gobierno mostraron también su alegría por este punto y aparte en las infraestructuras en Almería, cuyo comienzo en obras anunció en primicia ayer este diario. «Con el actual Gobierno de Pedro Sánchez las buenas noticias para Almería se suceden. Los trabajos de eliminación del paso a nivel de El Puche son un claro ejemplo. El PSOE cumple con los almerienses, y tras 7 años de vacío con el PP en este tema vital para la ciudad, lo demuestra», aseveraba ayer la portavoz socialista municipal, Adriana Valverde. «Nos alegramos de que se hayan empezado las obras, pero tenemos reticencias de que se vayan a cumplir los 13 meses previstos, no sólo por el trasiego vinculado al tren, sino también por la cantidad de viales que confluyen en la zona», señalaba, por su parte, Miguel Cazorla, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. «Es una buena noticia que por fin haya luz de algo que se ha pedido e incumplido durante décadas», agregaba, por su parte, Rafael Esteban, portavoz de Izquierda Unida.

Las obras del paso a nivel de El Puche se desarrollarán a lo largo de poco más de 1.100 metros desde el río Andarax, cerca del sector 20, y hasta las inmediaciones del puente de la carretera de Níjar en Los Molinos. Una rotonda con aceras peatonales suplirá en superficie al actual paso a nivel que une las barriadas de El Puche y Los Molinos.