Pacheco, sobre el cercanías o el tranvía hacia el Poniente: «Que cada palo aguante su vela»

El consejero Ramón Fernández-Pacheco salió ayer al paso, a preguntas de los periodistas, del órdago lanzado esta semana a la Junta de Andalucía por ... la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, al asegurar que ni las cifras de población ni la estimación de demanda justifican, por el momento, un servicio de Cercanías en el Poniente almeriense que le conecte con la capital. Unas aseveraciones en las que, además, instaba al Gobierno autonómico a estudiar, dentro de sus propias competencias, otros medios de comunicación como el tranvía o un sistema «multimodal».

«Que cada palo aguante su vela», sentenció el representante andaluz, que reivindicó que «la provincia, con su capital a la cabeza, tiene que ser muy ambiciosa en materia de infraestructuras».

«Son muchos los deberes que tiene el Gobierno de España con Almería. El aislamiento sintomático que ha tenido Almería no ha mejorado con el señor Sánchez al frente del Gobierno de España. Nosotros creemos que para mejorar la movilidad hace falta una buena planificación que tenga en cuenta la realidad actual y los desarrollos futuros de Almería, de Roquetas, de El Ejido, del Valle del Andarax de los próximos años», declaró el titular de Agricultura, que aplaudió el Plan de Movilidad Sostenible aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno para el Área Metropolitana de Almería y que, dijo, «contempla la intermodalidad y las diferentes soluciones bien articuladas y de la forma más eficiente».

«¿Como el Gobierno de España no cumple con su tarea, la Junta va a asumir el tranvía? Pues no. Eso sería defraudar a los almerienses y entrar en un politiqueo que creo que no aporta absolutamente nada. Creo que es importante que seamos ambiciosos y que cada Administración cumpla con sus competencias. Que el Gobierno de España se ponga las pilas ya con las comunicaciones de Almería. Ya está bien», declaró con vehemencia, al tiempo que defendía que «la materia ferroviaria no es competencia de la Junta de Andalucía. Que cada palo aguante su vela. Y esa vela es del Gobierno de España y del Partido Socialista».

El tranvía, sentenció, «no puede ser la solución porque ellos no hacen el tren. No podemos caer en la complacencia de que si el Gobierno de España no hace los trenes, que la Junta de Andalucía haga el tranvía. Y, si una vez hechos los trenes, hacen falta tranvías... pero que cada uno cumpla con sus competencias», concluyó, al tiempo que sentenciaba: «La mejora del sistema ferroviario en la provincia de Almería y en cualquier otras provincia de Andalucía es competencia del Gobierno de España».