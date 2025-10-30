Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheco, sobre el cercanías o el tranvía hacia el Poniente: «Que cada palo aguante su vela»

El consejero almeriense acusó ayer al Gobierno de España de no cumplir sus competencias en materia ferroviaria en Almería, y le instó: «Que se ponga las pilas ya»

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:11

El consejero Ramón Fernández-Pacheco salió ayer al paso, a preguntas de los periodistas, del órdago lanzado esta semana a la Junta de Andalucía por ... la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, al asegurar que ni las cifras de población ni la estimación de demanda justifican, por el momento, un servicio de Cercanías en el Poniente almeriense que le conecte con la capital. Unas aseveraciones en las que, además, instaba al Gobierno autonómico a estudiar, dentro de sus propias competencias, otros medios de comunicación como el tranvía o un sistema «multimodal».

