Pacheco revelará este lunes un nuevo gobierno monocolor Eusebio Villanueva, concejal de mayor edad del Ayuntamiento de Almería, entrega el bastón de mando a Fernández-Pacheco. Los populares consiguen el apoyo 'gratuito' de Vox y Ciudadanos sin llegar siquiera a negociar medidas programáticas para el mandato MIGUEL CÁRCELES Domingo, 16 junio 2019, 03:58

Ramón Fernández-Pacheco llegó al pleno sin nada hecho. No hubo negociación de pactos postelectorales, no tuvo que casar programas, no se debió a concesiones. Apenas se permitió citar a los futuros portavoces de los grupos a una visita de cortesía. Y sin embargo, lo tenía todo ya perfectamente cocinado para servir. Ayer, poco después de las 12.30 de la mañana, Pacheco (Barcelona, 1983) era proclamado alcalde de Almería con uno de los más amplios apoyos plenarios que jamás haya obtenido un regidor en la capital. Tan sólo vienen a la memoria dos más gruesos: los obtenidos por Santiago Martínez Cabrejas (PSOE, 1983) y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP, 2011) con sus mayorías absolutas de 18 regidores.

Vox y Ciudadanos prestaron sus cuatro concejales (dos cada uno) para aupar a Pacheco a la Alcaldía con un gobierno en minoría al que, sin embargo, le costará muy poco gobernar: un único apoyo plenario, provenga de donde provenga, le dará la mayoría suficiente para sacar adelante todo aquello que se proponga.

«Yo ya era perfectamente consciente de que desde que la señora Mateos [Carmen, portavoz del grupo municipal de Podemos] presentaba su candidatura, la investidura estaba salvada. Pero creo que tenemos que poner las luces largas y pensar en positivo y a lo grande», suavizaba ayer un Pacheco exultante, sonriente, sabedor de que su excelente resultado -el mejor para el PP en las grandes ciudades andaluzas sólo superado por la mayoría absoluta de Ángeles Muñoz en Marbella, Málaga-.

La votación se desarrolló con el boato propio de las grandes citas institucionales pero con la mayor de las normalidades democráticas. Pacheco se midió en votación a las candidaturas de Adriana Valverde (PSOE) y Carmen Mateos (Podemos). Y pese al voto secreto, los números permiten descifrar que ambas candidatas sólo lograron arañar su propio voto. Ciudadanos y Vox rehusaron a optar a la Alcaldía y dieron su voto, confesaron después, a Pacheco. «Tengo la palabra de Ramón de que nos sentaremos a discutir entre otras cosas sobre impuestos», aseguraba Joaquín Pérez de la Blanca (Vox), uno de los trece regidores que se estrenan en este mandato municipal. «Los almerienses dieron a Pacheco la Alcaldía, no podíamos más que apoyarle», agregaba Miguel Cazorla minutos después de que se levantase la sesión.

Tanto Valverde como Mateos defendieron su decisión de presentar candidaturas abocadas al fracaso en una expresión de la distancia ideológica de sus partidos respecto del bloque de la derecha. Pero solo en eso: la aritmética no dejaba más sumas alternativas a la del PP que la de una cuasi fantasía antinatura que agrupase a todos los partidos, incluidos Vox y Podemos, en el mismo sentido.

El pleno estuvo trufado de formalidades, como la recepción de la medalla de regidor para los nuevos concejales o la jura o promesa del cargo ante el ejemplar protocolario de la Constitución. Un crucifijo estuvo presente en el acto para los regidores que así lo dispusieron (los de PP, Vox y Cs), y se retiró para quienes preferían una toma de posesión laica (PSOE y Podemos). Y además de la elección de términos como jurar o prometer y sus implicaciones morales, dos regidores recurrieron a fórmulas más alambicadas. La regidora de Podemos prometió cumplir «con la Constitución y con las leyes», pero eludió hacer expresa mención de lealtad al Rey. «Cada uno tiene sus principios, yo soy republicana», defendió. Por su parte, uno de los dos concejales de Vox, Juan Francisco Rojas, agregó a la fórmula protocolaria un «ante Dios y por España».

El reelegido alcalde de Almería, Pacheco, intervino en dos ocasiones. Primero para pedir el voto de los concejales, y después para exponer su plan de gobierno. Y en ambas, el líder del PP en la capital subrayó el «momento excepcional» que, a su juicio vive Almería. «Los almerienses entrarán y saldrán de Almería en AVE, podrán recorrer todo el litoral de su paseo marítimo, disfrutarán del entorno y los accesos que merece nuestra Alcazaba, verán cómo la ciudad se reencuentra con su puerto y verán que el 2019 sirvió para hacer de Almería no sólo capital española de la gastronomía, sino también la capital de la calidad de vida», defendió ante los asistentes a la cita -medio millar de personas, aproximadamente-.

Pacheco ofreció a sus compañeros de Corporación diálogo y lealtad. Y tras ensalzar a Vox y Ciudadanos por su apoyo, mostró su convicción de las intenciones constructivas de PSOE y Podemos de cara a la nueva Corporación. Pero en lo que la socialista Valverde había visto «el acuerdo patente de las derechas», alguna de ellas con «mensajes ideológicos que recuerdan a otros tiempos», Pacheco vio una demostrada «voluntad de acuerdo».

Mañana lunes dará a conocer la estructura de su gobierno. Ayer dijo tenerla lista. Pero sus compañeros de Corporación repetían machaconamente no saber qué les había tocado en suerte. Todo llega, como tarde se sabrá el lunes. Igual que ayer se certificó lo que todos sabían la noche del 26 de mayo: que gobernaría el PP.